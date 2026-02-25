Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi không tăng thu nhập, chỉ đổi cách chia tiền thành 4 ô và ví tiền bắt đầu ổn định

25-02-2026 - 13:45 PM | Lifestyle

Có một thời gian, cứ đến ngày nhận lương là tôi vừa mừng vừa… run. Mừng vì có tiền vào tài khoản, run vì không biết cuối tháng còn lại bao nhiêu.

Chỉ đến khi áp dụng phương pháp tiết kiệm "bốn ô", tài chính gia đình tôi mới thực sự rõ ràng. Không còn cảnh tiền vào một chỗ, chi tiêu một nẻo, rồi cuối tháng ngồi tự hỏi: "Tiền đi đâu hết?".

Đây là cách tôi đang làm - đơn giản, thực tế và rất phù hợp với gia đình.

1. Phương pháp "4 ô tiền" là gì?

Tôi không tăng thu nhập, chỉ đổi cách chia tiền thành 4 ô và ví tiền bắt đầu ổn định - Ảnh 1.

Thay vì gom toàn bộ thu nhập vào một tài khoản rồi chi dần, tôi chia tiền ngay khi nhận lương thành 4 tài khoản riêng biệt, mỗi tài khoản có một nhiệm vụ rõ ràng:

- Tài khoản chi tiêu hàng ngày

- Tài khoản quỹ khẩn cấp

- Tài khoản tiết kiệm cố định

- Tài khoản quỹ ước mơ

    Mỗi "ô tiền" có ranh giới rõ ràng. Không trộn lẫn. Không mượn lung tung. Nếu có mượn thì cũng phải theo nguyên tắc.

    Nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng chính sự phân vai rõ ràng này lại khiến tôi cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn.

    2. Ví dụ thực tế: Gia đình 1 tháng thu nhập 35 triệu đồng

    Giả sử tháng này tổng thu nhập của gia đình là 35 triệu đồng (lương + khoản hoàn lại + thu nhập thêm).

    Tôi sẽ phân bổ như sau:

    Khoản phân bổSố tiềnMục đích
    Quỹ khẩn cấp6 triệuSửa xe, hỏng đồ điện, chi phát sinh
    Tiết kiệm cố định8 triệuGửi tiết kiệm/đầu tư dài hạn
    Quỹ ước mơ12 triệuHọc phí, du lịch, bảo hiểm, mục tiêu lớn
    Chi tiêu hàng ngày9 triệuĂn uống, điện nước, sinh hoạt

    Điểm quan trọng là: phân bổ ngay khi tiền về, không để tiền "nằm chung một rổ".

    3. Vai trò của từng "ô tiền"

    Tôi không tăng thu nhập, chỉ đổi cách chia tiền thành 4 ô và ví tiền bắt đầu ổn định - Ảnh 2.

    Ô 1: Chi tiêu hàng ngày - sống trong giới hạn

    Đây là tài khoản dùng cho:

    - Tiền ăn

    - Điện nước

    - Xăng xe

    - Phí sinh hoạt

    - Tiêu vặt

    Nguyên tắc: Chỉ tiêu trong số tiền đã phân bổ. Nếu hết, phải cân nhắc kỹ trước khi rút từ quỹ khác.

    Điều thú vị là khi tiền được "giới hạn", tôi tự nhiên bớt mua sắm bốc đồng. Không phải vì thiếu tiền, mà vì tôi hiểu tiền đó đã có nhiệm vụ khác.

    Ô 2: Quỹ khẩn cấp - tấm đệm an toàn

    Đây là khoản tôi ưu tiên xây dựng đủ 3–6 tháng chi tiêu cơ bản.

    Dùng cho:

    - Xe hỏng bất ngờ

    - Đồ gia dụng hỏng

    - Ốm đau

    - Những khoản phát sinh không lường trước

    Ví dụ: Con tôi cần mua gấp bộ sách tham khảo, giá 1 triệu đồng. Tôi rút từ quỹ khẩn cấp - không ảnh hưởng tiền ăn trong tháng.

    Cảm giác rất khác so với trước kia - khi mọi khoản phát sinh đều khiến tôi lo lắng.

    Ô 3: Tiết kiệm cố định - kỷ luật tạo nên sự tự tin

    Khoản này tôi gửi tiết kiệm hoặc đầu tư định kỳ.

    Nguyên tắc: Không động vào, trừ trường hợp thực sự đặc biệt.

    Đây là phần tiền tạo nên sự tự tin cho tương lai. Không cần phải giàu ngay lập tức, nhưng mỗi tháng nhìn số dư tăng dần, tôi thấy mình đang tiến lên.

    Ô 4: Quỹ ước mơ - để những ngày bình thường cũng có ánh sáng

    Tôi không tăng thu nhập, chỉ đổi cách chia tiền thành 4 ô và ví tiền bắt đầu ổn định - Ảnh 3.

    Đây là khoản dành cho:

    - Học phí

    - Du lịch

    - Bảo hiểm

    - Mua sắm lớn

    - Sửa nhà

    - Các mục tiêu gia đình

    Vì những khoản này thường lớn, nếu không chuẩn bị trước sẽ rất áp lực.

    Ví dụ: Tháng 9 đóng học phí 15 triệu. Tôi rút từ quỹ ước mơ, không đụng đến tiền ăn. Tài chính nhờ vậy không bị "âm đột ngột".

    4. Vì sao phương pháp này giúp bớt lo?

    Thứ nhất: Minh bạch

    Tôi biết rõ:

    - Bao nhiêu tiền để sống tháng này

    - Bao nhiêu tiền cho tương lai

    - Bao nhiêu tiền phòng rủi ro

    Không còn cảm giác "tiền nhiều mà vẫn bất an".

    Thứ hai: Giảm mua sắm bốc đồng

    Khi biết tiền chi tiêu hàng ngày chỉ có 9 triệu, tôi tự động cân nhắc trước khi mua thêm một món không cần thiết.

    Tiền có ranh giới → hành vi có kỷ luật.

    Thứ ba: Không hoảng loạn khi có biến cố

    Trước đây, chỉ cần một khoản 3–4 triệu phát sinh là tôi bắt đầu tính toán lo lắng.

    Bây giờ, nếu quỹ khẩn cấp đã có sẵn 30–50 triệu, tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Sự bình tĩnh đó đáng giá hơn lãi suất ngân hàng.

    Tôi không tăng thu nhập, chỉ đổi cách chia tiền thành 4 ô và ví tiền bắt đầu ổn định - Ảnh 4.

    5. Phù hợp với người thu nhập không cố định?

    Rất phù hợp. Nếu thu nhập tháng cao tháng thấp, bạn có thể:

    - Tháng dư nhiều → ưu tiên tăng quỹ khẩn cấp

    - Tháng thấp → giảm phân bổ quỹ ước mơ

    Quan trọng không phải là con số cố định, mà là nguyên tắc phân vai tiền bạc.

    6. Bài học rút ra

    Tôi nhận ra một điều khi bước vào tuổi trung niên:

    Cảm giác an toàn tài chính không đến từ việc kiếm thật nhiều tiền. Nó đến từ việc biết rõ tiền của mình đang làm gì.

    Tiền là công cụ để sống, không phải thước đo giá trị con người.

    Chúng ta chia tiền thành "4 ô" không phải để tính toán khắt khe với bản thân, mà để khi cần lựa chọn – mua bảo hiểm cho con, nghỉ việc một thời gian, hay đơn giản là đi du lịch – chúng ta có thể bình tĩnh quyết định.

    Sống vui vẻ và tiết kiệm siêng năng. Không phải để thắt lưng buộc bụng cả đời, mà để đến những thời điểm quan trọng, ta có thể tự tin nói: "Mình ổn."

    Nếu đang loay hoay vì lương về là hết, có thể bạn không thiếu tiền – bạn chỉ thiếu một hệ thống. Và "4 ô tiền" là một hệ thống đủ đơn giản để bắt đầu ngay từ tháng này.

    Theo Thu Thanh

    Phụ nữ số

    CÙNG CHUYÊN MỤC

    XEM
    Hoàng hôn "độc bản" tại cầu Sài Gòn: Hàng dài người vẫn háo hức “săn” khoảnh khắc chỉ kéo dài 5 phút

    Hoàng hôn "độc bản" tại cầu Sài Gòn: Hàng dài người vẫn háo hức “săn” khoảnh khắc chỉ kéo dài 5 phút Nổi bật

    Phía sau khung cảnh New York trắng xóa như cổ tích những ngày này

    Phía sau khung cảnh New York trắng xóa như cổ tích những ngày này Nổi bật

    Chán cảnh check-in đền chùa, dàn nàng thơ xắn áo dài lội đá để chụp với thuyền buồm đỏ rực tại Hạ Long sau 10 năm

    Chán cảnh check-in đền chùa, dàn nàng thơ xắn áo dài lội đá để chụp với thuyền buồm đỏ rực tại Hạ Long sau 10 năm

    13:32 , 25/02/2026
    Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống

    Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống

    12:35 , 25/02/2026
    Đoạn clip 16 giây hút gần 4 triệu người xem của mỹ nhân Thỏ Ơi!!, có gì mà hot vậy?

    Đoạn clip 16 giây hút gần 4 triệu người xem của mỹ nhân Thỏ Ơi!!, có gì mà hot vậy?

    11:55 , 25/02/2026
    Cuộc thi Mister Việt Nam chính thức trở thành “Nam vương Việt Nam”, Trưởng Ban tổ chức lý giải lý do

    Cuộc thi Mister Việt Nam chính thức trở thành “Nam vương Việt Nam”, Trưởng Ban tổ chức lý giải lý do

    11:45 , 25/02/2026

      Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

      Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

      Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo

      Hotline:

      Email: doanhnghiep@admicro.vn

      Chat với tư vấn viên

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

      Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

      Chính sách bảo mật
      Trở lên trên