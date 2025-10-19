Tôi "nghiện" tích sản

Nhiều khi chồng tôi còn đùa, bảo bố mẹ tôi: "Vợ con nghiện vàng bạc thật rồi", chỉ bởi dù giá vàng giá bạc có cao, tôi vẫn cứ mua đều hàng tháng.

Trước đây, tôi chỉ mua vàng, mỗi tháng nhiều thì được 1-2 chỉ, ít thì 5-7 phân. Khoảng nửa năm trở lại đây, tôi bắt đầu mua thêm bạc để tích sản cùng với vàng, vì thấy thị trường khá tiềm năng.

Tôi luôn tin vàng, bạc là những loại tài sản "hiền lành" với người không giỏi nghiên cứu thị trường, cũng chẳng biết đọc báo cáo tài chính và hay... sợ mất tiền. Tôi chỉ tin vào những gì mình cầm được, cất được trong két sắt, chứ chứng khoán hay cổ phiếu, rồi tiền số tiền ảo, với tôi đều là thứ quá mới mẻ và quá rủi ro.

Ảnh minh họa

Có lần chồng tôi hỏi: "Cổ phiếu thì cũng có lên có xuống như giá vàng, giá bạc thôi, sao em nhất định không tìm hiểu?". Tôi chỉ biết cười, đúng là đàn ông! Vợ bận trăm công nghìn việc, từ việc cơ quan tới việc nhà cửa, chăm con, nấu nướng, đến thời gian ngủ đôi khi còn thiếu chứ đâu được rảnh rang, thích gì tìm hiểu nấy như chồng.

Đùa là vậy chứ tôi biết, chồng muốn rủ tôi đầu tư chứng khoán cùng, vì danh mục của anh cũng đa dạng lắm. Nhưng quan điểm của tôi vẫn là không, tôi chỉ trung thành với bạc, với vàng. Chồng đầu tư gì, tôi kệ.

Giờ tôi mua kim loại quý, khoảng chục năm nữa bán đi xây nhà. 20 năm nữa có của hồi môn cho con. Thế là yên tâm.

Nhiều người - trong đó có chồng tôi, thích đầu tư mạo hiểm, cũng chẳng ngại thử nghiệm những thị trường mới, điều đó rất tốt. Nhưng với tôi thì khác, tôi chỉ đơn giản là thích những thứ an toàn, giữ được giá trị trong dài hạn.

Thế nên dù ai nói gì thì nói, dù giá vàng hay giá bạc có tăng đến đâu, tôi vẫn cố gắng mua đều, mỗi tháng 1 ít, được chừng nào hay chừng đó. Sau hơn 5 năm cần mẫn, đến giờ cũng được gần 8 cây vàng cùng vài lượng bạc, tích tiểu thành đại đơn giản là vậy thôi.

Tôi chưa bao giờ coi việc mua vàng, mua bạc là đầu tư. Với tôi, đó là thói quen sống. Mỗi tháng mua được thêm chút là thấy yên lòng mình vẫn còn làm ăn được. Cứ mua rồi để đó trong két sắt, chẳng cần nghĩ ngợi gì, không cần canh bảng giá lẫn bảng điện mà vẫn yên tâm tiền không hao hụt, tài sản được bảo toàn.

Tôi nghĩ chẳng có thị trường, chẳng có thứ gì làm được như vậy!