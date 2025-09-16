Tôi suýt chết sau khi ăn nửa đĩa dưa chuột! Bác sĩ nói tỷ lệ tử vong cực kỳ cao vì thói quen phổ biến này ở nhiều gia đình

Nhà có đĩa salad dưa chuột còn thừa được cất vào tủ lạnh. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, chú Trần (Tứ Xuyên, Trung Quốc) thường lấy salad ra ăn kèm với cháo. 2 tiếng sau, chú Trần bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy. Tối hôm đó, chú đột nhiên sốt cao, sau đó ngất xỉu, toàn thân run rẩy...

May mắn thay, gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa chú đến bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm và điều trị, bác sĩ thông báo rằng chú bị ngộ độc thực phẩm và tình trạng rất nguy kịch. Nếu đến muộn hơn một chút, tính mạng có thể đã bị đe dọa. Gia đình chú Trần bàng hoàng, ai nấy lạnh toát mồ hôi. Không ai có thể ngờ rằng một đĩa salad dưa chuột còn thừa lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Theo bác sĩ, thời tiết nóng nực, oi bức khiến khẩu vị của nhiều người bị ảnh hưởng. Chúng ta muốn ăn những món thanh mát, giải nhiệt như dưa hấu, salad, mì lạnh. Hãy cẩn thận! Những món ăn tưởng chừng bình thường này có thể khiến bạn phải nhập viện nếu ăn không đúng cách!

Tại sao việc để thực phẩm tươi qua đêm lại dễ gây ra vấn đề?

Thứ nhất, thực phẩm, đặc biệt là các món ăn lạnh, thường không được tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong quá trình chế biến và có thể mang theo một số vi khuẩn. Khi những thực phẩm này được bảo quản trong tủ lạnh, mặc dù môi trường nhiệt độ thấp có thể ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng. Một số vi khuẩn chịu lạnh như Listeria và Yersinia vẫn có thể tồn tại, thậm chí sinh sôi.

Thứ hai, tủ lạnh không phải là môi trường kín hoàn toàn, dễ xảy ra tình trạng nhiễm chéo giữa các loại thực phẩm. Nếu bảo quản các loại thực phẩm khác như thịt sống trong tủ lạnh cùng lúc, vi khuẩn có thể lây lan sang các loại thực phẩm khác như đồ ăn nguội qua không khí hoặc tiếp xúc.

Cuối cùng, mặc dù các loại gia vị trong nước sốt salad như giấm và nước tương có tác dụng kháng khuẩn nhất định, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi khuẩn. Theo thời gian, số lượng vi khuẩn sẽ tăng dần, và khi đạt đến một mức độ nhất định, rất dễ gây ngộ độc thực phẩm.

Nhìn chung, salad nên được dùng tốt nhất trong vòng 2 giờ sau khi chế biến. Nếu không thể ăn hết, hãy bảo quản lạnh càng sớm càng tốt và lý tưởng nhất là dùng trước trưa ngày hôm sau. Quá thời gian này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ vi khuẩn phát triển và các vấn đề về đường tiêu hóa.

Vi khuẩn thường gặp trong tủ lạnh

Các loại vi khuẩn thường gặp trong tủ lạnh bao gồm Listeria, Yersinia và Salmonella. Listeria là một loại vi khuẩn ưa lạnh, có thể phát triển và sinh sản ngay cả trong môi trường lạnh ở nhiệt độ 4°C. Vi khuẩn này chủ yếu lây truyền qua thực phẩm và có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn và nôn mửa. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể gây viêm màng não và nhiễm trùng huyết.

Yersinia cũng là một loại vi khuẩn ưa lạnh thường được tìm thấy trong thịt sống. Nếu thịt sống và thực phẩm chín bị nhiễm chéo trong tủ lạnh, có thể dẫn đến nhiễm trùng Yersinia và gây viêm ruột.

Salmonella là một tác nhân gây bệnh phổ biến trong thực phẩm, sinh sôi dễ dàng ở nhiệt độ phòng và có thể tồn tại rất lâu ngay cả trong môi trường lạnh. Ăn phải thực phẩm bị nhiễm Salmonella có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa và sốt.

Khi sử dụng tủ lạnh vào mùa hè, hãy lưu ý những điều sau

Thứ nhất, vệ sinh tủ lạnh thường xuyên. Nên vệ sinh và khử trùng tủ lạnh hàng tuần, sử dụng chất tẩy rửa nhẹ để lau sạch thành tủ và các ngăn kệ nhằm loại bỏ vết bẩn và vi khuẩn. Thứ hai, bảo quản thực phẩm sống và chín riêng biệt. Tốt nhất nên đặt thực phẩm chín ở ngăn trên cùng của tủ lạnh và thực phẩm sống ở ngăn dưới cùng. Bảo quản chúng bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đựng thực phẩm tươi sống để tránh lây nhiễm chéo.

Một lần nữa, hãy chú ý đến hạn sử dụng của thực phẩm. Ngay cả thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh cũng không nên để quá lâu. Nhìn chung, rau lá xanh nên được tiêu thụ tốt nhất trong vòng ba ngày, còn trái cây và thịt nên được tiêu thụ trong vòng một tuần. Cuối cùng, hãy thường xuyên kiểm tra nhiệt độ trong tủ lạnh, đảm bảo ngăn mát dưới 4°C và ngăn đông dưới -18°C để ức chế sự phát triển của vi khuẩn tốt hơn.

Trong cái nóng oi ả của mùa hè, chúng ta nên thưởng thức những món ăn ngon và chú ý đến sức khỏe. Khuyến khích mọi người xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, bảo quản và sử dụng thực phẩm đúng cách, tránh những khó chịu do ăn uống không đúng cách gây ra. Nếu gặp các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy hoặc sốt, hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế để được chăm sóc kịp thời, tránh trì hoãn việc điều trị.

(Nguồn: Sohu)