Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng

29-09-2025 - 14:13 PM | Bất động sản

Ngôi nhà tọa lạc trên một khu đất phân lô điển hình tại Hà Nội, nơi đang chứng kiến quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Trong bối cảnh các khoảng không và không gian xanh dần bị thu hẹp, vấn đề về môi trường sống và chất lượng không khí trở nên vô cùng cấp thiết.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 1.

Với diện tích 6x15m, một kích thước chưa lý tưởng để bố trí sân vườn hay tạo ra các khoảng lùi ở trước sau ngôi nhà. KTS lựa chọn giải pháp tổ chức thông gió theo phương thẳng đứng, bằng cách bố trí các khoảng thông tầng tại giếng trời và sân sau, kết hợp với các khoảng trống ở sân trước và trên mái. Điều này không chỉ giúp lưu thông không khí và đón sáng hiệu quả, mà còn tạo ra các khoảng đệm để giảm thiểu tiếng ồn, bụi và ô nhiễm vào bên trong ngôi nhà.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 2.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 3.

Bằng việc hy sinh một phần diện tích để tạo khe thoáng chạy dọc theo mặt tiền. "Ống dẫn gió" tự nhiên được hình thành cho phép không khí từ mặt ngoài tiếp cận trực tiếp vào lõi công trình mà không cần qua các không gian khác. Luồng gió dẫn thẳng vào trung tâm ngôi nhà, nơi kết hợp cùng giếng trời hình phễu được mở rộng từ dưới lên trên. Điều này tạo nên hiệu ứng đối lưu mạnh mẽ, tăng cường khả năng thông gió và đưa ánh sáng tự nhiên lan tỏa xuống toàn bộ công trình.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 4.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 5.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 6.

Mặc dù diện tích xây dựng không lớn, các không gian chức năng vẫn được tổ chức một cách khoa học và đều nhận được ánh sáng và không khí tự nhiên. Các mảng xanh được bố trí len lỏi trong công trình góp phần điều hòa vi khí hậu và còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp gia chủ cảm nhận được sự thư thái và bình yên khi trở về nhà.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 7.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 8.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 9.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 10.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 11.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 12.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 13.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 14.

Ngoại thất của công trình sử dụng sơn bê tông kết hợp đá ong, đá bazan và hệ thống cây xanh tự nhiên. Điều này không chỉ giúp giảm hấp thụ nhiệt mà còn tạo nên diện mạo thô mộc, tự nhiên và bền vững theo thời gian. Ở khu vực giếng trời, mảng đá rối tự nhiên được bố trí xuyên suốt tạo điểm nhấn thị giác và kết nối không gian giữa các tầng, nơi các thành viên có thể tương tác và và gắn kết với nhau hơn.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 15.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 16.

Tối ưu thông gió, ánh sáng, kết nối thiên nhiên cho nhà phố 3 tầng- Ảnh 17.

Trên cùng là mái giếng trời kết hợp một khu vườn nhỏ, điều này đóng vai trò như lớp cách nhiệt tự nhiên cho các không gian bên trong. Chính cấu trúc đặc – rỗng đan xen một cách có chủ đích đã mở ra khả năng sống linh hoạt, trong lành và gắn kết với tự nhiên. Điều đang dần trở thành “xa xỉ” trong bối cảnh đô thị ngày nay.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

