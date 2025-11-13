Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án Sân bay Long Thành

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ Dự án Sân bay Long Thành với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công Dự án Sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà động viên lực lượng thi công dự án

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lực lượng thi công Dự án Sân bay Long Thành

Quang cảnh buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc



