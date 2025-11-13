Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án Sân bay Long Thành
Sáng 13/11/2025, tại Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động và chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Báo Chính phủ