"Tổng công trình sư": FPT chính thức đạt dấu mốc quan trọng tại Tuần Châu với dự án 138 tỷ đồng

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh (ngày 24/11) ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ tầm nhìn hợp tác mới giữa doanh nghiệp và địa phương, đồng thời khẳng định FPT sẵn sàng đảm nhận vai trò “tổng công trình sư” trong hành trình kiến tạo tương lai số của tỉnh. Cũng nhân dịp này, Tập đoàn FPT nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án xây dựng Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 138 tỷ đồng.

Khát vọng đồng hành dài hạn vì một Quảng Ninh bứt phá trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định: sau cải cách địa giới hành chính, Quảng Ninh đang đứng trước thách thức là tỉnh có diện tích nhỏ nhưng tốc độ phát triển lớn. Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng có vận hội đặc biệt để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số. Để duy trì mức tăng trưởng bền vững và tiếp tục dẫn dắt cả nước về chuyển đổi số, tỉnh cần một mô hình tổng thể, thống nhất và đủ mạnh để triển khai xuyên suốt.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT phát biểu tại sự kiện.

Từ vai trò doanh nghiệp công nghệ có hơn 10 năm kinh nghiệm hợp tác thực chất tại Quảng Ninh, FPT đề xuất đảm nhận vai trò “tổng công trình sư”, đồng hành cùng tỉnh trong thiết kế tổng thể kiến trúc số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, triển khai hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực số. Ông Nguyễn Văn Khoa đề xuất 5 trụ cột chiến lược mà FPT mong muốn đồng hành cùng Quảng Ninh.

FPT mong muốn xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể giai đoạn 2026–2030. FPT sẽ đồng hành cùng tỉnh kiến tạo mô hình chính quyền số, kinh tế số và xã hội số toàn diện dựa trên kiến trúc “một hệ thống thống nhất – một nguồn dữ liệu duy nhất – một dịch vụ liền mạch”, bảo đảm kết nối thông suốt giữa tỉnh và Trung ương.

Bên cạnh đó, FPT sẽ phát triển hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, hỗ trợ chuẩn hóa, làm giàu và liên thông toàn bộ dữ liệu quan trọng như dân cư, đất đai, doanh nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục. FPT mong muốn đến năm 2030, Quảng Ninh hoàn thiện kho dữ liệu tập trung, sẵn sàng kết nối 100% cơ sở dữ liệu quốc gia.

FPT mong muốn sẽ cùng tỉnh thiết lập hạ tầng số và bảo mật hiện đại bằng cách mở rộng viễn thông, 5G, IoT; ứng dụng kiến trúc bảo mật zero-trust; vận hành trung tâm an ninh mạng và đào tạo đội ngũ chuyên gia an ninh mạng ngay tại địa phương.

Tập đoàn cũng mong muốn đồng hành cùng Quảng Ninh phát triển nguồn nhân lực số. FPT triển khai chương trình đào tạo cán bộ các cấp, mở rộng hoạt động ươm mầm nhân tài, học bổng và cuộc thi công nghệ, đồng thời thu hút doanh nghiệp trong hệ sinh thái FPT và đối tác đầu tư vào Quảng Ninh để hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp số.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định: Thời gian tới, FPT sẽ đầu tư trung tâm CNTT và đổi mới sáng tạo tại Tuần Châu. FPT lên kế hoạch thành lập trung tâm nghiên cứu – đào tạo và kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, hướng tới đưa Tuần Châu trở thành hạt nhân khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn đến năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng, Quảng Ninh liên tục dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chuyển đổi số thông qua các chỉ số PCI, PAR, SIPAS, DTI. Tỉnh sở hữu nền tảng kinh tế mạnh, hạ tầng đồng bộ và lợi thế địa chính trị độc đáo, tạo môi trường lý tưởng cho các dự án công nghệ cao. Trong một thập kỷ đồng hành, FPT đã hỗ trợ tỉnh triển khai mô hình chính quyền điện tử ba cấp từ năm 2013.

Năm 2025, FPT triển khai 3 hệ thống nền tảng phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, gồm: Trạm số hóa – quét, số hóa hồ sơ, tích hợp ví danh tính điện tử. Hệ thống lễ tân và xếp hàng trực tuyến. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thế hệ mới – xử lý hồ sơ điện tử toàn trình, liên thông vượt cấp. Chỉ 3 tháng sau khi vận hành đồng loạt tại 54 xã, phường (từ 1/7/2025), 98,5% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, kể cả các thủ tục liên thông phức tạp.

FPT nhận chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại Quảng Ninh

Trong khuôn khổ sự kiện, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu do Tập đoàn FPT làm nhà đầu tư. Dự án nhằm xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút doanh nghiệp công nghệ số, AI, Big Data, IoT, an ninh mạng và R&D. Quy mô diện tích khoảng 8,94 ha tại phường Tuần Châu, Hạ Long. Tổng vốn đầu tư là hơn 138 tỷ đồng. FPT dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, văn phòng quản lý và các công trình phụ trợ.

Đại diện Tập đoàn FPT nhận chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại Quảng Ninh.

Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghệ mới của miền Bắc, nơi hội tụ doanh nghiệp số, AI và các ngành công nghệ tương lai. Việc FPT đầu tư hạ tầng với quy mô lớn góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế số, mở ra nền tảng để Quảng Ninh bứt phá, vươn tầm khu vực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.