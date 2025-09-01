Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang

01-09-2025 - 08:18 AM | Sống

Sáng 30/8, dù thân thể của các thành viên Khối Yêu Nước đang ở đâu thì trái tim và lý trí đều đang hướng về buổi tổng duyệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Thời tiết mưa gió cũng không cản được sự nhiệt thành của Khối Yêu Nước khi hướng về Đại lễ Quốc khánh 2/9. Từ đêm ngày 28/8, một bộ phận nhỏ người trẻ đã sớm chọn cho mình vị trí đẹp, đến chiều ngày 29/8, vỉa hè trên nhiều tuyến phố đoàn diễu binh đi qua đã trở nên chật chội hơn. Đêm 29/8, cả Hà Nội dường như không ngủ, rộn ràng trên khắp nơi. 

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 1.

Từ trẻ nhỏ cho đến người già, cả những bác, ông bà cựu chiến binh cũng quần áo chỉnh tề, huân huy chương đeo đầy ngực lúc thì cùng nhau hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tiến quân ca, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh…, khi lại chia nhau từng miếng giò, gói xôi, từng miếng hoa quả, từng chiếc mặt nạ giấy, áo mưa… 

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 2.

Người dân chia nhau miếng bánh đúc, tấm áo mưa

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 3.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 4.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 5.

Các bác cựu chiến binh, người lớn tuổi được hỗ trợ tại buổi tổng duyệt

Nhiều hàng quán ở các tuyến đường tặng miễn phí đồ ăn, thức uống, mở cửa cho người dân vào nghỉ đêm, cho sử dụng nhờ nhà vệ sinh. Nơi đâu cũng là nụ cười, là sự sẻ chia, hoà trong không khí đặc biệt của những ngày thu lịch sử. 

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 6.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 7.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 8.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 9.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 10.

Các bà các chị ở khu đường có diễu binh, diễu hành chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống cho người dân chờ xem diễu binh

Dọc các tuyến đường, rất nhiều Trạm tiếp sức từ các doanh nghiệp phối hợp cùng Fandom Yêu Nước lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước, quạt, áo mưa… cho bà con Khối Yêu Nước. 

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 11.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 12.

SHB tặng nước, quạt… cho cán bộ chiến sĩ và bà con

Không phụ sự trông đợi của khối lực lượng nòng cốt - Khối Yêu Nước, dưới mặt đất là các khối đội hình chỉnh tề, tác phong chuẩn mực, trên cao là dàn tiêm kích chao lượn đã hoàn thành buổi tổng duyệt trong sự hò reo không ngớt của nhân dân. 

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 13.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 14.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 15.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 16.

Khung cảnh từ trên cao chụp xuống cho thấy đoàn diễu binh bên dưới và 2 bên đường đông nghẹt người dân đứng xem

Trên khắp các trang mạng xã hội, những hình ảnh, clip về không khí toàn dân hướng về A80 được cập nhật từng phút, từng giờ khiến đội Fandom Yêu Nước không có điều kiện tham dự trực tiếp cũng đứng ngồi không yên. Cái không khí  “đi bụi có tổ chức, ngủ đường có đoàn thể” này thật sự quá mới mẻ, quá đáng yêu. Nhưng đoàn mình ơi, giữ gìn sức khoẻ nhé! Đoàn mình thử cân nhắc có cần camp sớm quá không, vì mình càng giữ chỗ sớm, “quân triều đình” càng phải lo lắng cho chúng mình nhiều hơn. Nên là, đoàn mình hỗ trợ nhé! Cảm ơn đoàn mình nhiều ạ! 

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 17.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 18.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 19.

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang- Ảnh 20.

Một số khối diễu binh trong buổi tổng duyệt

Tổng duyệt cỡ này, 2/9 cỡ nào đoàn mình ơi? 

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.


Tin vui cho người dân đi xem duyệt binh 2/9 ở khu vực Liễu Giai: Lotte tặng miễn phí 4000 phần quà

