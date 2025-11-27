Tổng Giám đốc FPT: Doanh nhân trẻ cam kết ba đột phá mới

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VII phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ VII (2022-2025) vừa qua đã khép lại với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngày càng lớn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp, cũng như trong sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Nhiệm kỳ VIII, Hội đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên con số từ 35.000-50.000 người. Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Hội cũng tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025-2030.

Nhiệm kỳ mới cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 10.000 doanh nghiệp được tư vấn chuyên nghiệp hóa, 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số; 1.000 doanh nghiệp tham gia chương trình AI for SMEs và lan tỏa văn hóa chia sẻ qua chương trình "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới". Hội nỗ lực thể hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp đáng kể vào Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương.

Tại phiên trọng thể Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VII, cho rằng để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp trên thế giới, có nhiều điều doanh nhân trẻ phải đối mặt, trong đó có câu chuyện là đầu tư cho KHCN và đổi mới sáng tạo.

Đây chính là khoảng trống chiến lược mà Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 đã yêu cầu chúng ta phải thúc đẩy, để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và bước vào nhóm nền kinh tế dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Sẽ không còn những chuyện mà chúng ta mua bán chóng vánh. Chúng ta sẽ đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm, đặc

"Với một kinh nghiệm của tập đoàn đã đi ra nước ngoài, cọ sát với các doanh nghiệp lớn, chúng tôi thấy rằng doanh nghiệp Việt Nam chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp trên thế giới với chỉ một con đường, đó là chúng ta phải đầu tư bằng khoa học công nghệ" - ông Khoa nói.

Tổng giám đốc FPT cũng đại diện doanh nhân trẻ cam kết 3 đột phá mới.

Thứ nhất là cam kết đột phá về nhân lực. Đây chính là tài sản lớn nhất của quốc gia.

Thứ hai là đột phá về khoa học công nghệ và dữ liệu; Thế hệ doanh nhân trẻ chúng ta phải có kỹ năng làm việc với máy móc, hợp tác với AI (trí tuệ nhân tạo), để từ đó đem lại các nguồn nhiên liệu, nguồn năng lượng mới cạnh tranh với thế giới và chúng ta phải làm việc trên dữ liệu.

Thứ ba là đột phá mô hình kinh doanh và hệ sinh thái, cần có sự liên kết, có tiềm năng để thúc đẩy các lĩnh vực. Khi đó, chúng ta phải biết chia sẻ, biết đoàn kết và biết tạo ra hệ sinh thái gắn liền với nhau.

"Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà tốc độ là thước đo sức mạnh của một quốc gia. Và nếu chúng ta không hành động kịp thời, chúng ta sẽ đi sau. Nhưng nếu chúng ta nắm bắt được khoa học công nghệ, nắm bắt được chuyển đổi số thì Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể vươn vươn lên nhóm dẫn đầu trong kỷ nguyên mới. Và thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam chúng ta phải sẵn sàng đảm nhận trọng trách này" - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VII kết luận.

Với khoảng 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 34 tỉnh, thành phố, 2 tập đoàn kinh tế và 16 câu lạc bộ trực thuộc, Hội tiếp tục củng cố vị thế là một trong những tổ chức hiệp hội doanh nhân lớn nhất cả nước. Các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo ra doanh thu hằng năm trên 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.