Theo chia sẻ của ông Satya Nadella - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch tập đoàn phần mềm Microsoft, người đang trực tiếp chỉ đạo chiến lược tái cấu trúc nhân sự và tích hợp trợ lý AI Copilot vào toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm doanh nghiệp của hãng - quyết định mở gói hỗ trợ cho 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc hồi tháng 10/2026 được đưa ra nhằm trao quyền tự lựa chọn cho người lao động trước cuộc đại phẫu quy trình làm việc bằng trí tuệ nhân tạo.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Andrew Ross Sorkin tại hội nghị DealBook Summit ngày 18/11/2026, ông Satya Nadella khẳng định Microsoft không dùng AI để thay thế đội ngũ kỹ sư phần mềm; chương trình nghỉ việc tự nguyện được đưa ra thay cho một đợt sa thải bắt buộc mới. Thay vào đó, tập đoàn đang tổ chức lại toàn bộ bộ máy theo hướng mọi nhân sự đều phải sử dụng AI trong công việc hàng ngày và chuyển trọng tâm sang việc quản lý, chỉ huy các hệ thống AI đó.

Toàn cảnh khuôn viên Microsoft ở Redmond (bang Washington, Mỹ). Ảnh tư liệu: Jelson25/Wikimedia Commons

Người đứng đầu Microsoft nhận định ngành kỹ thuật phần mềm đã đi qua giai đoạn hoài nghi ban đầu cũng như nỗi sợ hãi rằng máy móc sẽ viết thay toàn bộ mã nguồn, để bước sang một điểm vận hành mới. Tại điểm vận hành này, công việc lập trình vẫn phát triển mạnh nhưng cách thức chia nhóm và nhiệm vụ của từng kỹ sư đã thay đổi tận gốc, buộc mỗi cá nhân phải trở thành người điều phối các AI agent thay vì trực tiếp làm thủ công từng khâu.

Ông Satya Nadella lấy ví dụ thực tế từ chính nhóm phát triển Cowork - trợ lý AI tích hợp trong bộ ứng dụng văn phòng Microsoft 365. Toàn bộ nhóm này hiện chỉ có đúng 11 lập trình viên thành thạo công cụ AI: họ không trực tiếp gõ lệnh xây dựng từng tính năng sản phẩm mà thiết kế và vận hành một nhà máy phần mềm tự động để nhà máy đó tạo ra sản phẩm.

Tuy nhiên, ông thừa nhận một tập đoàn đã 51 năm tuổi như Microsoft không thể chuyển đổi ngay lập tức quy trình làm việc và cơ cấu lương bổng mà không gây ra áp lực tâm lý lớn cho đội ngũ cũ. Do đó, chương trình nghỉ việc tự nguyện quy mô 60.000 người là thông điệp rõ ràng để mỗi nhân viên tự quyết định đồng hành cùng mô hình làm việc ưu tiên AI hoặc nhận gói hỗ trợ tài chính để tìm hướng đi khác phù hợp hơn.