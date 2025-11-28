Tổng Giám đốc MWG: Bách Hóa Xanh lãi không dưới 600 tỷ năm 2025, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế là thách thức nhưng khả thi

Ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) cho biết doanh thu của Bách Hóa Xanh (BHX) chưa đạt như kỳ vọng. Thị trường hàng tiêu dùng tại Việt Nam nói chung gần như đi ngang, tăng trưởng rất thấp. Ngoài ra, các yếu tố ngoại cảnh như mưa, bão, lũ lụt cũng ảnh hưởng.

“MWG chủ động để đạt hiệu quả tăng cao. Chúng tôi đã nhận diện ra vấn đề, tập trung nhiều hơn cho cửa hàng cũ và đang đem lại kết quả. Hy vọng doanh thu các cửa hàng cũ sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Doanh thu đang cải thiện trong những tháng cuối năm” , Tổng Giám đốc MWG chia sẻ.

Mặc dù doanh thu chưa đạt nhưng lợi nhuận khá ổn, quý 3 BHX lãi khoảng 200 tỷ. Ông Linh cho biết, lợi nhuận của BHX năm nay không dưới 600 tỷ đồng. Kế hoạch 2026 vẫn đang được xây dựng.

Trước lo ngại của nhà đầu tư về việc BHX không kịp xóa lỗ lũy kế để IPO vào năm 2028, ông Linh xác nhận IPO là mục tiêu nhưng thời điểm sẽ tính toán kỹ lưỡng. Tổng Giám đốc MWG nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để niêm yết thì phải làm sao để xóa được toàn bộ phần lỗ lũy kế. Đây là một mục tiêu thách thức nhưng vẫn hoàn toàn khả thi.

Bách Hóa Xanh đang là trọng tâm cho hoạt động mở rộng kinh doanh khi có thêm 80 cửa hàng trong tháng 10 và lũy kế từ đầu năm đã mở mới 600 cửa hàng, con số này đã vượt kế hoạch mở 400 địa điểm hồi đầu năm. Để phát triển mạnh mẽ BHX với quy mô doanh thu lớn, không thể duy trì 1 mỗ hình. MWG sẽ R&D và triển khai mô hình phù hợp với từng địa bàn.

Thị phần kênh bán hàng hiện đại chiếm chưa đến 25% tại Việt Nam. Xu hướng đang chuyển dịch từ kênh truyền thống sang hiện đại. Tổng Giám đốc MWG đánh giá, đây là cơ hội cho BHX mở mới và chiếm lĩnh thị phần lớn hơn thời gian tới. “ Năm 2026 MWG chưa có kế hoạch cụ thể nhưng việc mở mới là đương nhiên, không dưới mức đã mở 2025 ” , ông Linh cho biết con số 1.000 cửa hàng trong năm tới là khả thi nhưng sẽ xem xét lại cụ thể.

BHX sẽ chọn Ninh Bình làm bàn đạp để Bắc tiến trong thời gian tới. Miền Bắc là thị trường mới nên lãnh đạo MWG sẽ mở rộng thận trọng thăm dò, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi và thực hiện các công việc tiếp theo. Ninh Bình được chọn bởi đây là thị trường gần với Thanh Hóa đã triển khai, thuận tiện cho các hoạt động phân phối.

Ông Linh đánh giá hoạt động logistics ở miền Trung với dải đất dài là phức tạp hơn, song hiện tại đã triển khai được. Tổng Giám đốc MWG tự tin về hoạt động logistics ở miền Bắc sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi có lợi thế về hệ thống chuỗi kinh doanh ở tất cả các vùng.