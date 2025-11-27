Tổng giám đốc Nagakawa được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu

Trong danh sách công bố năm nay, bà Nguyễn Thị Huyền Thương là nữ doanh nhân duy nhất của ngành điện lạnh được lựa chọn cho thấy sự ghi nhận đối với năng lực lãnh đạo và những thành quả bền bỉ mà bà cùng đội ngũ đã xây dựng trong nhiều năm qua.

Bản lĩnh điều hành trong thị trường cạnh tranh khốc liệt

Gia nhập Nagakawa từ những năm đầu của Tập đoàn và gắn bó qua nhiều vị trí vận hành chủ chốt, bà Nguyễn Thị Huyền Thương chính thức đảm nhận vai trò Tổng giám đốc vào năm 2020, giữ vị trí quan trọng trong hoạch định chiến lược và định hình năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa trong lễ tái định vị thương hiệu Nagakawa trẻ trung, hiện đại, công nghệ và tin cậy.

Đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc trong 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Huyền Thương vừa nâng cao năng lực quản trị hiện đại vừa đưa Nagakawa tăng trưởng bền vững: doanh thu tăng hai chữ số, 5 năm liên tiếp Nagakawa thuộc Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất, thăng hạng liên tục trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ở thị trường điều hòa dân dụng, Nagakawa đã vươn lên Top đầu sản lượng máy lạnh bán tại hệ thống Điện Máy Xanh – Thế giới di động. Ở thị trường điều hòa thương mại, vượt qua các tên tuổi ngoại nhập, Nagakawa tự hào được lựa chọn bởi hàng trăm, hàng nghìn các công trình trọng điểm trên toàn quốc, mở rộng vững chắc vị thế thương hiệu điều hòa Việt. Theo đánh giá của giới chuyên môn, lợi thế của Nagakawa những năm gần đây đến từ việc kiên trì đầu tư vào dòng điều hòa trung tâm, hệ thống VRF, Chiller với bộ sản phẩm có dải công suất rộng – một hướng đi đòi hỏi tính công nghệ cao và nguồn lực vững mạnh cả về tri thức, kinh nghiệm tới công nghệ lõi và tài chính.

Theo đuổi phát triển bền vững và chuyển đổi số

Trong vai trò Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Huyền Thương nhấn mạnh ba trụ cột phát triển: hiện quả vận hành – chuyển đổi số - phát triển bền vững.

Năm 2022, bà thành lập Trung tâm Công nghệ Nagakawa, khởi động chiến lược số hóa toàn diện từ quản trị nội bộ tới chuỗi cung ứng. Từ nhu cầu tự hoàn thiện, Nagakawa phát triển AnERP – nền tảng quản trị doanh nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt tiếp cận chuyển đổi số một cách dễ dàng hơn.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chủ trì hội thảo "Thúc đẩy số hóa xanh bền vững"

Ở khía cạnh phát triển bền vững, Nagakawa chủ động tham gia các dự án loại trừ HCFC phối hợp cùng World Bank và Bộ Tài nguyên & Môi trường, nhằm đáp ứng xu hướng giảm phát thải và nâng cao hiệu suất năng lượng. Doanh nghiệp đồng thời đầu tư mạnh vào cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, phù hợp lộ trình Net-Zero 2050 của Việt Nam.

Song song đó, bà Nguyễn Thị Huyền Thương cũng là người tích cực thúc đẩy bình đẳng giới, tham gia tổ chức UN Women ủng hộ các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong doanh nghiệp và truyền động lực để phụ nữ tự tin phát triển sự nghiệp và năng lực lãnh đạo. Điều đó cho thấy định hướng ESG phát triển bền vững đang được triển khai nhất quán trong quản trị tập đoàn.

Tổng giám đốc Nagakawa (áo dài đỏ thứ 2 từ phải sang) kiên định theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới

Việc nữ lãnh đạo trong ngành công nghiệp điện lạnh, yêu công nghệ - kỹ thuật được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu đã khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Giải thưởng này không chỉ ghi nhận hành trình cá nhân của bà Nguyễn Thị Huyền Thương mà còn tôn vinh vị thế của thương hiệu Việt trong ngành điện lạnh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa thành lập vào năm 2002, là tập đoàn kinh tế đa ngành với mũi nhọn là ngành điện lạnh, gia dụng, thiết bị nhà bếp cao cấp. Năm 2009, Nagakawa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán NAG. Thương hiệu Nagakawa đã có 5 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

Chi tiết xem tại: https://nagakawa.com.vn/ Hotline: 1900 54 54 89.