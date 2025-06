Tổng Giám đốc OCB: NHNN đang ở vị thế cực kỳ khó khi vừa phải giữ ổn định tỷ giá vừa phải giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức ngày 03/06/2025, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), cho rằng xu hướng hiện nay là rất bất ổn do chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, bản thân Fed cũng gặp khó khi ông Donald Trump nhiều lần đe dọa sa thải Chủ tịch Fed. Do đó thị trường cũng đang rất rối. Tuy nhiên về xu hướng dài hạn, theo ông Hải, vị thế đồng USD sẽ ngày càng yếu đi.

"Trung bình mỗi năm, Mỹ thâm hụt ngân sách khoảng 2.000 tỷ USD. Nếu là doanh nghiệp đang đi vay, năm nào cũng tiêu xài nhiều hơn phần thu về thì chắc sẽ phá sản sớm. May mắn là Mỹ nắm được lợi thế khi sở hữu đồng tiền thanh toán quốc tế", ông Hải cho biết.

Theo ông Hải, với bất ổn hiện nay, nhiều quốc gia tham dự thương mại toàn cầu đang tìm cách chuyển dịch đồng tiền thanh toán khỏi USD, để tránh phụ thuộc vào đồng tiền này. Dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang ở vị thế cực kỳ khó khi một mặt giữ ổn định kinh tế vĩ mô, mặt khác phải giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

"Về lý thuyết, hạ lãi suất thì tỷ giá cũng chịu áp lực. Chúng ta cũng không muốn VND mất giá quá nhiều vì sẽ bị gắn mác dùng tỷ giá để kích thích xuất khẩu. Đây là bài toán rất khó của Việt Nam hiện nay", ông Hải cho hay.

"Hy vọng Chính phủ sẽ đàm phán thương mại tốt với Mỹ, kết hợp với tình hình chính trị, kinh tế vĩ mô ổn định và định hướng cải cách đất nước, sẽ thực sự mở ra rất nhiều cơ hội mới cho Việt Nam", ông Hải kỳ vọng.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Nói về vấn đề này, PGS. TS. Phạm Thế Anh, Chuyên gia kinh tế, Trưởng Khoa kinh tế học, Trường Đại học kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách thuế quan của Mỹ có xu hướng làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các tổ chức quốc tế đều hạ thấp triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng này vì độ mở kinh tế khá lớn.

Theo ông Phạm Thế Anh, chính sách thuế quan của Mỹ tác động tới tất cả các quốc gia có mối quan hệ thương mại với Mỹ. Và có hai kênh chịu tác động chủ yếu đến nền kinh tế Việt Nam.

Đầu tiên là thương mại - đầu tư. Mô hình kinh tế Việt Nam là tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Muốn có xuất khẩu thì phải thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo. Những ngành nghề chịu thuế suất cao bị ảnh hưởng trực tiếp. Bên cạnh đó, chính sách thuế bất định hiện nay, khiến dòng đầu tư bị ngừng lại để chờ kết quả đàm phán.

"Phải bớt bất ổn thì dòng vốn nước ngoài mới an tâm vào. Hiện chưa thấy dòng vốn bị rút khỏi Việt Nam nhưng tất cả đều chờ kết quả đàm phán", TS. Phạm Thế Anh cho hay.

PGS. TS. Phạm Thế Anh, Chuyên gia kinh tế, Trưởng Khoa kinh tế học, Trường Đại học kinh tế Quốc dân

Kênh tác động thứ hai là liên quan đến thị trường tài chính. Người tiêu dùng Mỹ có thể chịu giá cả tăng cao trong vòng 1 - 2 tháng tới dẫn tới áp lực lạm phát và lãi suất neo cao.

"Điều này khiến các thị trường tài chính như Việt Nam chịu tác động, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam muốn duy trì ổn định tỷ giá", ông Phạm Thế Anh nhận định.