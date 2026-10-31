Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vimico bị khởi tố

| | Thị trường chứng khoán

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã chứng khoán: KSV) công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Vimico.

Theo nội dung công bố của doanh nghiệp, ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Vimico đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Vimico đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10. Ông Lý Xuân Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Vimico - được giao đảm nhiệm quyền tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật của tổng công ty.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vimico bị khởi tố- Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc KSV. Ảnh: KSV.

Ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, trình độ kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông Tuệ bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, ông Trịnh Văn Tuệ nhận lương, thưởng và thù lao hơn 600 triệu đồng, tương đương bình quân khoảng hơn 100 triệu đồng/tháng.

Tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vimico, sau đó giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 3/2018. Đến tháng 4/2025, ông tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT KSV nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong ngày 30/10, HĐQT Vimico đã thông qua nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 15/12 tại trụ sở tổng công ty, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Nội dung đại hội dự kiến xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổng công ty. Tuy nhiên, Vimico chưa công bố cụ thể các nội dung sẽ trình cổ đông tại cuộc họp.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, sản xuất kim loại màu, kim loại quý.

Doanh nghiệp có các hoạt động chính như khai thác quặng đồng, sắt, kẽm, vàng, đất hiếm; tuyển và chế biến khoáng sản, luyện kim, sản xuất đồng cathode và các sản phẩm kim loại.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 332%.

Theo Vimico, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ giá bán bình quân các sản phẩm chính trong 9 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ như đồng tấm, vàng, bạc đều tăng hai chữ số.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vimico đạt hơn 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 3.462 tỷ đồng, tăng 153%.

Theo Việt Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ trong tuần cuối tháng 10, FPT bị "xả" mạnh nhất

Khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ trong tuần cuối tháng 10, FPT bị "xả" mạnh nhất Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động 10.000 nhân sự, đưa máy đào hầm khổng lồ vào siêu dự án đường sắt 350 km/h

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động 10.000 nhân sự, đưa máy đào hầm khổng lồ vào siêu dự án đường sắt 350 km/h Nổi bật

Giá vàng thế giới 'lao dốc' mạnh nhất 1 năm qua

Giá vàng thế giới 'lao dốc' mạnh nhất 1 năm qua

10:00 , 31/10/2026
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

09:04 , 31/10/2026
Dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu Kido, 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng

Dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu Kido, 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng

09:02 , 31/10/2026
Giá vàng hôm nay 31/10: Tiếp tục giảm mạnh, mất mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 31/10: Tiếp tục giảm mạnh, mất mốc 4.000 USD/ounce

07:50 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên