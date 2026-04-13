Tổng lực cho Phú Quốc: nước đi chiến lược của Việt Nam trước APEC

Với 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, Phú Quốc đang chứng kiến một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Những đại công trường từ hạ tầng, giao thông đến hệ sinh thái du lịch và dịch vụ không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô và tốc độ triển khai, mà thể hiện một điểm đến được chuẩn bị cho những kỳ vọng lớn hơn, giống như PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng nói: "Phú Quốc đang làm điều thần tốc để tiến vượt".

Tổng lực đầu tư cho APEC 2027

Trong chuyến thăm các dự án APEC cuối năm 2025, PGS.TS Trần Đình Thiên dùng từ "phấn khích" khi mô tả cảm xúc của mình trước đại công trường Phú Quốc, cảm giác khiến ông nhớ đến Dubai 12-13 năm trước, đi đâu cũng thấy cần cẩu. Khí thế đó đã đưa Dubai trở thành một trung tâm toàn cầu. "Lịch sử Việt Nam từng gắn với những chiến công hào hùng mang hai từ "thần tốc" và "tiến vượt". Ngày nay, trong công cuộc xây dựng mới, tinh thần ấy vẫn còn nguyên. Phú Quốc đang chứng minh rằng Việt Nam là quốc gia có năng lực và có trách nhiệm, không chỉ biết làm nhanh mà còn làm đẹp, làm văn minh và giữ được bản sắc văn hóa", ông nói.

Từ cửa ngõ Phú Quốc, người ta thấy khát vọng "cất cánh", với Cảng hàng không Quốc tế đang được xây dựng với thiết kế biểu tượng từ Phượng hoàng lửa. Trước APEC, sân bay được nâng cấp lên 24 triệu khách/năm, gấp tới 6 lần hiện nay. Được thiết lập để trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, công nghệ tân tiến nhất hiện nay được ứng dụng: mô hình quản trị tổng thể TAM (Total Airport Management), hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch không chạm, đến hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, công nghệ tự động hóa bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng hiện đại… "Ông lớn" Changi Airports International được Tập đoàn Sun Group mời, đồng hành kiến tạo nên một sân bay đẳng cấp Changi ngay tại Việt Nam.

Sân bay không tồn tại riêng lẻ, mà được thiết kế theo cụm, tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh. Từ sân bay, trục giao thông kết nối đến trung tâm hội nghị - Trục xương sống ĐT 975 mở rộng lên tới 10 làn đường, có quỹ đất để xây dựng song song tàu điện LRT tiên phong tại Việt Nam. Trục đường ấy dẫn thẳng tới "trái tim APEC", nơi tổ chức Hội nghị cấp cao APEC, nơi những lãnh đạo tối cao của 21 nền kinh tế lưu trú…

Tại đây Trung tâm Hội nghị là nơi hội tụ của các hoạt động quan trọng nhất. Công trình này được phát triển như một tổ hợp đa chức năng, với không gian ballroom quy mô 11.050 m², trở thành ballroom lớn nhất thế giới. Từng không gian đại sảnh, phòng họp, khu vực VIP đều mang thiết kế tinh tế, sang trọng, đáp ứng hoàn hảo chuỗi sự kiện APEC diễn ra 7 ngày. Tại đây còn tích hợp không gian trình diễn và trải nghiệm như dinner show 2.000 chỗ, một mô hình hiếm thấy trong các trung tâm hội nghị truyền thống. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận, khi hội nghị không chỉ là nơi thảo luận, mà còn là không gian tạo dựng kết nối và ảnh hưởng.

Bổ trợ cho đó là nhà hát đa năng quy mô 4.030 chỗ ngồi, được định hình như một biểu tượng văn hoá, nơi câu chuyện "Con Rồng Cháu Tiên" được kể lại bằng ngôn ngữ kiến trúc và không gian. Thiết bị âm thanh và ánh sáng hiện đại bậc nhất được trang bị, biến nơi đây trở thành sân khấu của những sự kiện quy mô quốc tế tương lai, từ concert của nghệ sĩ danh tiếng đến liên hoan phim. Nhà hát sẽ trở thành một "sân khấu quốc gia" đúng nghĩa, nơi văn hoá Việt Nam được kể lại theo cách hiện đại, sẵn sàng đối thoại với thế giới thông qua các chương trình nghệ thuật và sự kiện tầm cỡ.

Tại khu vực Bãi Đất Đỏ, hạ tầng lưu trú - một trong những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái phục vụ APEC đang dần hình thành với quy mô lớn. Theo định hướng phát triển, khu vực này sẽ bổ sung khoảng 6.500 phòng lưu trú cao cấp, từ 13 thương hiệu quản lý khách sạn hiện đại nhất thế giới, với những "ông lớn" Marriott, Accor, Lotte… đồng loạt đổ bộ. Không chỉ gia tăng năng lực lưu trú, Bãi Đất Đỏ được thiết kế như một "hậu phương dịch vụ" cho toàn bộ các hoạt động của APEC. Những cấu phần này, khi kết hợp lại, không chỉ phục vụ APEC mà còn đặt nền móng cho ngành công nghiệp sự kiện tại Phú Quốc trong dài hạn.

Sự tổng lực đến từ các thành phần kinh tế, xã hội

Trong suốt quá trình phát triển, đối ngoại luôn được Việt Nam xác định là một trong những trụ cột chiến lược, gắn chặt với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc. Đường lối nhất quán của Đảng về hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động và tích cực tham gia vào các cơ chế đa phương đã được thể hiện rõ qua việc Việt Nam nhiều lần đăng cai các sự kiện lớn, trong đó có APEC. Từ những kỳ APEC trước đây, Việt Nam không chỉ đảm nhiệm vai trò tổ chức, mà còn từng bước khẳng định năng lực điều phối, thúc đẩy đối thoại và đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực.

Trong bối cảnh đó, APEC 2027 mang một ý nghĩa khác biệt khi diễn ra vào thời điểm Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu cao hơn về tăng trưởng, chất lượng và vị thế quốc tế. Việc chuẩn bị cho sự kiện lần này vì thế không chỉ dừng lại ở khía cạnh tổ chức, mà được nhìn nhận như lời khẳng định về một Việt Nam tự cường, phát triển.

Do đó trong công cuộc chuẩn bị cho APEC 2027, có thể thấy sự tham gia rõ nét của kinh tế tư nhân, động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp được đồng hành cùng quốc gia từ chiến lược, triển khai và xây dựng cũng đang thể hiện rõ tinh thần APEC: đây không chỉ là diễn đàn của các nhà lãnh đạo, mà còn là không gian nơi doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình tư vấn chính sách, kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực, thông qua ABAC – Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC.

Tại APEC 2027, Sun Group đang tham gia vào việc hình thành toàn bộ hệ sinh thái phục vụ APEC tại Phú Quốc, từ hạ tầng giao thông, nghỉ dưỡng đến các công trình mang tính biểu tượng như trung tâm hội nghị, nhà hát hay các tổ hợp lưu trú quy mô lớn. Với kinh nghiệm triển khai các điểm đến du lịch tầm cỡ và khả năng thi công với tốc độ cao, doanh nghiệp này góp phần đảm bảo tiến độ, đồng thời nâng chuẩn trải nghiệm theo hướng chuẩn quốc tế.\

Đằng sau những công trình đang dần thành hình còn là câu chuyện của con người Việt Nam. Trên các công trường là hàng nghìn kỹ sư, công nhân Việt Nam với tràn đầy niềm tự hào để kiến thiết đất nước, với tinh thần "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", 3 ca 4 kíp xuyên Lễ Tết. Không khí làm việc khẩn trương, cùng tinh thần trách nhiệm cao, phản ánh một tâm thế chung khi mỗi hạng mục không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gắn với hình ảnh quốc gia.

APEC 2027 vì thế không chỉ là sự tổng lực từ cấp Nhà nước, mà là sự vào cuộc của cả một hệ thống. Sự cộng hưởng đó không chỉ bảo đảm cho một kỳ hội nghị thành công, mà còn cho thấy cách Việt Nam huy động tổng thể các nguồn lực để bứt lên, chủ động kiến tạo vị thế mới trong khu vực và trên thế giới.