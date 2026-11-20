Đúng thời điểm kỳ thi đại học Hàn Quốc (CSAT) trở thành tâm điểm chú ý, thành tích học tập của Im Si Wan đã viral trở lại. Theo đó, nam tổng tài đang hot trong Love in Disguise là một trong những người có thành tích học tập khủng nhất showbiz xứ Kim Chi.

Trong chương trình Life Bar năm 2017, Im Si Wan tiết lộ anh đạt 450/500 điểm CSAT và 820/990 điểm TOEIC, lọt top 1% sao Hàn có bảng điểm xuất sắc nhất. Anh trúng tuyển ngành Kỹ thuật cơ khí của Đại học Quốc gia Pusan (Busan), đồng thời sở hữu bảng điểm phổ thông dày đặc mức đánh giá cao nhất. Năm 2014, Im Si Wan còn đứng thứ tư trong bảng xếp hạng những ngôi sao có thành tích thi đại học nổi bật do tvN giới thiệu.

Nhưng học giỏi mới chỉ là một nửa sức hút của Im Si Wan. Xuất phát điểm là thành viên nhóm ZE:A, anh nhanh chóng chứng minh khả năng diễn xuất, trở thành thần tượng hiếm hoi xóa tan định kiến về idol lấn sân đóng phim. Sau vai phụ trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, anh tham gia phim ngắn Misaeng: Prequel rồi gây tiếng vang trên màn ảnh rộng với The Attorney.

Kể từ đó, Im Si Wan liên tục thử sức ở nhiều dạng nhân vật. Anh ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh A Melody to Remember, The Merciless, Emergency Declaration, Unlocked, Road to Boston; và các phim truyền hình như Misaeng: Incomplete Life, Strangers from Hell, Run On, Summer Strike và Boyhood.

Im Si Wan thể hiện rất nhiều hình tượng khác nhau trên màn ảnh, trong đó không thiếu những vai diễn có tâm lý nhân vật phức tạp.

Đáng chú ý là trong 3 năm gần đây, năm nào Im Si Wan cũng gây sốt toàn cầu khi đóng chính trong những siêu phẩm tạo tiếng vang cực lớn. Năm 2024 là Squid Game mùa 2, năm 2025 là Squid Game mùa 3 và giờ đây là Love In Disguise.

Trong đó, Love In Disguise hiện đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng phim truyền hình Prime Video toàn cầu theo FlixPatrol, cho thấy sức hút vượt khỏi Hàn Quốc. Tại Việt Nam, phim cũng được thảo luận rộn ràng trên các fanpage phim Hàn.

Im Si Wan và Seol In Ah hóa thân thành một cặp đôi vô cùng dễ thương, dặm bùa khán giả cực mạnh.

Trong phim, anh đóng vai Yoon Yi Jun, người thừa kế tập đoàn tài phiệt bị tình nghi sát hại thư ký cũ. Seol In Ah vào vai Kang Jae Hee, nữ cảnh sát từng phục vụ lực lượng đặc nhiệm, cải trang thành đàn ông để tiếp cận Yi Jun với tư cách thư ký kiêm vệ sĩ. Giữa những cuộc đấu trí và bí mật chưa được giải đáp, cả hai lại nảy sinh loạt tình huống dở khóc dở cười.

Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt búng ra sữa dù đã U40 tưởng chừng khiến Im Si Wan không phù hợp với hình mẫu tổng tài cao lớn, lạnh lùng thường thấy. Thế nhưng, anh không cố ép mình vào khuôn mẫu mà tạo nên một thiếu gia kiêu kỳ, thất thường, nhạy cảm nhưng cũng đầy cô độc. Chính diễn xuất giúp nhân vật trở nên có sức hút riêng, được khán giả mê tít và gọi là "công chúa tone hồng".

Nhà sản xuất Kim Ho Jun hé lộ đã mất khoảng 1 năm để thuyết phục Im Si Wan tham gia Love In Diguise.

Đặc biệt, nhà sản xuất điều hành Kim Ho Jun tiết lộ ê-kíp đã mất khoảng một năm, trải qua nhiều trắc trở để mời Im Si Wan nhận vai. Họ muốn tạo ra một nam chính lãng mạn chưa từng thấy trên màn ảnh. Và với Im Si Wan, vẻ quyến rũ của tổng tài không nhất thiết nằm ở chiều cao hay gương mặt hoàn hảo mà ở cách diễn viên khiến khán giả bị cuốn vào câu chuyện.