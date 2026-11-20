Mới đây, NSƯT Minh Minh Tâm đã tới thăm danh ca Minh Cảnh trong những ngày cuối cùng ông ở Việt Nam.

Được biết, danh ca Minh Cảnh định cư tại Mỹ cùng gia đình. Năm nay ông đã 89 tuổi, vì tuổi cao sức yếu không thể đi lại được nên ông dốc chút sức lực cuối cùng về nước lần cuối, làm liveshow chia tay khán giả, từ giã sân khấu.

NSƯT Minh Minh Tâm thăm danh ca Minh Cảnh

NSƯT Minh Minh Tâm là một trong những học trò thành danh của danh ca Minh Cảnh nên tới thăm thầy mình lần cuối. Vì quá yếu nên danh ca Minh Cảnh không thể ngồi dậy để tiếp học trò.

Thấy học trò tha thiết xin lời chỉ dạy lần cuối, nam danh ca cố gắng nói. Tuy sức yếu nhưng ông vẫn rất minh mẫn, nói năng lưu loát.

Danh ca Minh Cảnh nói: "Anh chúc mừng những gì em đạt được trong sự nghiệp, cuộc đời. Em là người có tâm hồn cao đẹp với nghệ thuật cải lương. Em phải cố gìn giữ lấy nó và rèn luyện để giữ cái nghề này. Đây là lời cuối của anh.

Quan trọng là em phải giữ được sự khiêm tốn, cung cách khiêm cung, lời nói diễm lệ. Đừng để người khác hiểu lầm mình cao ngạo. Đó là một tội lỗi khi làm nghề này. Tất cả lành dữ, thương yêu ghét bỏ đều do ngôn từ của ta phát ra.

Minh Cảnh tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả hai chữ bình an. Mong mọi người được bình an".

Nghệ sĩ Minh Minh Tâm nắm chặt tay Minh Cảnh thốt lên: "Những lời anh vừa nói, không chỉ hôm nay anh mới nói mà từ mấy chục năm trước anh đã nói với em rồi. Em vô cùng ngưỡng mộ anh về tài nghệ.

Anh Minh Cảnh không hề hư danh, chỉ lo cho mọi người. Bản thân anh chỉ đam mê từng câu ca tiếng hát, vai diễn. Tôi chỉ biết nhiêu đó. Tôi nhớ mãi lời anh Minh Cảnh dạy tôi.

Đây là lần gặp gỡ cuối cùng tại Việt Nam của anh em tôi. Vài ngày nữa thì anh Minh Cảnh sẽ bay về Mỹ. Chúng tôi sẽ chỉ được nói chuyện với nhau qua các cuộc điện thoại. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh Minh Cảnh và toàn thể những người còn đang sống".