"Tổng tài" đến quán cafe xin lỗi, nói rất ân hận: Phản ứng của mẹ nạn nhân gây chú ý

Liên quan đến vụ việc nhân viên thu ngân ở quán cafe bị đánh do nhắc khách không hút thuốc trong quán, mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh - Nguyễn Văn T. (người được gọi là "tổng tài" trong vụ việc) đã đến quán cafe tại khu đô thị Time City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để xin lỗi gia đình nạn nhân.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, T. đến quán vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (19/9) và đi cùng một người thân. Thời điểm T. đến, quán khá đông nên bà X. (mẹ của anh Ngô Minh Đ. (28 tuổi) - nạn nhân bị đánh) đang bận phục vụ khách nên chưa tiện nói chuyện.

Khoảng 15 phút sau, T. đến gần bà X. để nói lời xin lỗi song nữ chủ quán cho biết, lời xin lỗi này đã quá muộn màng. Bà X. không muốn tiếp chuyện anh T., để vụ việc cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Anh T. đến quán xin lỗi gia đình nạn nhân.

Bà X. cho biết lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng và mời anh T. ra ngoài.

Nói về sự việc, anh T. cho biết rất mệt mỏi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Theo anh T., đã có rất nhiều thông tin không chính xác về bản thân xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội kể từ thời điểm xảy ra sự việc.

"Sau sự việc, cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Có nhiều tài khoản mạo danh tôi và em trai bị tấn công, bôi nhọ trên mạng, gây tổn hại danh dự, uy tín và tinh thần chúng tôi", anh T. nói, đồng thời tiết lộ những thông tin tiêu cực trên mạng còn khiến việc kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng.

Anh T. nói thêm, khi bước vào quán, cả nhóm không để ý tới việc quán có biển cấm hút thuốc lá. Đến khi nhân viên nhắc nhở, tình hình trở nên căng thẳng hơn, gây ra sự việc đáng tiếc. Anh thừa nhận vì mệt mỏi nên đã xử lý theo cách tiêu cực. Đáng lẽ, anh nên mời nhân viên ra ngoài để trao đổi ôn hòa hơn.

Anh T. giơ tay, miệng nói: "Thôi, thôi, thôi".

"Tổng tài" cảm thấy ân hận, đúng ra hôm xảy ra sự việc không nên tới quán mà nên về nhà nghỉ ngơi vì lịch làm việc quá dày đặc. Anh T. cho rằng đây là bài học đắt giá để sau này phải bình tĩnh hơn trước mọi việc, không để những hiểu lầm trở thành sự việc lớn.

Trước đó, mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trong nhóm của anh T. đi vào quầy, đấm nhân viên thu ngân của quán cafe khi anh T. có hành động giơ tay như ra hiệu. Sau khi nhân viên thu ngân bị đấm ngã ra sàn, anh T. tiếp tục giơ tay và hô: "Thôi, thôi, thôi".

Bị hành hung, nạn nhân Đ. choáng váng, ù tai, sưng đau một bên mặt nên không ăn uống được. Anh Đ. đã được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ việc anh Đ. nhắc nhở nhóm anh T. không hút thuốc trong quán. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 17/9 và hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.