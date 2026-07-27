Tổng thống Brazil cảnh báo đòn thuế của ông Trump là 'sai lầm chiến lược'

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho rằng chính sách áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa Brazil là một "sai lầm chiến lược", đồng thời cảnh báo biện pháp này sẽ gây tổn hại cho chính nền kinh tế Mỹ.

Quan điểm trên được ông Lula nêu trong bài bình luận đăng trên Washington Post.

Tuần trước, Mỹ áp thêm mức thuế 12,5% đối với hàng hóa Brazil, ngoài mức thuế bổ sung 25% đã được áp dụng trước đó, khiến thuế đối với một số mặt hàng có thể lên tới 37,5%.

Theo Global Trade Alert, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 2 quốc gia chịu mức thuế cao thứ 2 từ Mỹ, chỉ sau Trung Quốc.

Trong bài viết đăng tải mới đây, ông Lula cho biết ông "rất bất ngờ" khi ông Trump lần đầu công bố kế hoạch áp thuế 50% đối với hàng hóa Brazil vào năm ngoái, đồng thời cho rằng quyết định này mang động cơ chính trị.

Nhấn mạnh Mỹ đang duy trì thặng dư thương mại với Brazil, Tổng thống Lula cho rằng các mức thuế mới sẽ gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp Mỹ phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu từ Brazil, đồng thời khiến giá nhiều mặt hàng như: Thực phẩm, giày dép, dệt may, đồ nội thất và linh kiện ô tô tăng đối với người tiêu dùng Mỹ.

"Không chỉ bất công, các mức thuế mới còn là một sai lầm chiến lược: Chúng sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ và quan hệ đối tác giữa Mỹ với Brazil", ông Lula viết.

Ông cho biết kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1997, trong khi tổng kim ngạch thương mại song phương giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông, các mức thuế mới sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và buộc nhiều doanh nghiệp Brazil phải "thay thế các nhà cung cấp của Mỹ bằng đối tác ở những nơi khác".

"Châu Mỹ Latinh và Caribe không cần tàu sân bay tuần tra trên vùng biển của mình, cũng không cần các mức thuế mang tính trừng phạt", ông Lula nhấn mạnh.

Ngày 25/7, Brazil đã từ chối cấp thị thực cho 2 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, những người dự kiến tới nước này để thảo luận về hệ thống bầu cử trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10.

"Vận mệnh của Brazil chỉ do chính người Brazil quyết định, không có sự can thiệp hay lệ thuộc nước ngoài", ông Lula khẳng định.

Trong cuộc bầu cử tháng 10 tới, ông Lula được dự báo sẽ đối đầu với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Ông Jair Bolsonaro, một đồng minh thân cận của ông Trump, đã bị kết án 27 năm tù vào năm ngoái vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tái tranh cử năm 2022. Ông Bolsonaro bác bỏ các cáo buộc và cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần yêu cầu Brazil chấm dứt các thủ tục pháp lý nhằm vào ông Jair Bolsonaro, đồng thời gọi đây là một "cuộc săn phù thủy".