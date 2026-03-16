Tổng thống Donald Trump cảnh báo "sốc" NATO

Trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Financial Times hôm 15-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu các đồng minh của Mỹ không hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Song song đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông có thể hoãn hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này, trong bối cảnh ông đang gây áp lực lên Bắc Kinh về việc hợp tác giải tỏa điểm tắc nghẽn dầu mỏ quan trọng này.

Theo Guardian, ông Donald Trump lập luận rằng châu Âu và Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ từ Vịnh Ba Tư, không giống như Mỹ.

"Việc những người được hưởng lợi từ eo biển này giúp bảo đảm không có điều gì xấu xảy ra ở đó là điều hoàn toàn hợp lý. Nếu không có phản hồi hoặc nếu đó là phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO" - Tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó, giá dầu Brent đã tăng thêm 1,8% lên 104,98 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 16-3.

Theo Guardian, những diễn biến ở Trung Đông cuối tuần rồi đã làm gia tăng lo ngại về cuộc xung đột và những hệ lụy của nó đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá dầu tăng cũng do tác động của việc ông Donald Trump tuyên bố đã phá hủy hầu hết đảo Kharg - "trái tim dầu mỏ" của Iran, nơi 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này đi qua.

Trong một cuộc phỏng vấn trên NBC News, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí tuyên bố rằng ông có thể tấn công hòn đảo này "vài lần nữa cho vui".

Mặc dù vậy, ông chủ Nhà Trắng nói rằng Mỹ chỉ mới phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự, chưa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ.