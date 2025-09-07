Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ doạ trả đũa quyết định của EU phạt Google gần 3 tỷ euro

07-09-2025 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế trả đũa EU sau khi khối này phạt Google gần 3 tỷ euro vì lạm dụng vị thế độc quyền.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 đe dọa sẽ tiến hành một cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp đặt các mức thuế quan mới nhằm đáp trả việc Liên minh châu Âu (EU) áp phạt tập đoàn Google (công ty con của Alphabet) gần 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) vì phát hiện công ty này đã lạm dụng vị thế thống lĩnh bằng cách tạo lợi thế cạnh tranh cho các dịch vụ quảng cáo của mình.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho rằng EU đang "lấy đi số tiền lẽ ra được đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ", đồng thời nhấn mạnh "người nộp thuế Mỹ sẽ không chấp nhận điều này". Ông cũng viện dẫn các vụ việc trước đây, như phán quyết năm 2016 buộc Apple phải nộp lại 13 tỷ euro tiền thuế cho Ireland và khẳng định "các công ty Mỹ cần được lấy lại số tiền đó". Ông nói chính quyền của ông sẽ không cho phép những hành động phân biệt đối xử này tồn tại.

Cảnh báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau bữa tiệc tại Nhà Trắng, với sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, trong đó có mặt Giám đốc điều hành Sundar Pichai và đồng sáng lập Sergey Brin của Google. Tại đây, ông Trump đã chúc mừng Google khi tòa án Mỹ bác bỏ yêu cầu buộc tập đoàn này phải bán trình duyệt Chrome trong một vụ kiện chống độc quyền.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích châu Âu về các khoản tiền phạt đối với các công ty công nghệ Mỹ, và đầu tháng này đã cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế quan "đáng kể" đối với các quốc gia đánh thuế kỹ thuật số, áp dụng các quy định hoặc quy tắc gây ảnh hưởng đến các công ty Mỹ.

Ủy ban châu Âu ngày 5/9 cho biết, Google đã lợi dụng lợi thế của mình so với các đối thủ và phải chấm dứt hành vi này. Ủy viên phụ trách chống độc quyền EU Teresa Ribera cho rằng các thể chế công phải hành động để ngăn chặn những công ty có thế mạnh nổi trội lạm dụng quyền lực của họ. Theo bà, tự do thực sự đồng nghĩa với một sân chơi bình đẳng, nơi mọi người cạnh tranh bình đẳng và công dân có quyền lựa chọn thực sự.

Google ngay lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo. Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý tại Google, Lee-Anne Mulholland, cho biết EU "áp đặt mức phạt vô lý và đòi hỏi những thay đổi sẽ gây tổn hại cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu bằng cách khiến họ khó kiếm tiền hơn".

Theo Lê Minh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bi hài phép thử khiến hơn 50 chuyên gia phòng chống lừa đảo trực tuyến bị sập bẫy: Cuộc 'chạy đua vũ trang' nhằm ngăn hơn 1.000 tỷ USD bị đánh cắp mỗi năm

Bi hài phép thử khiến hơn 50 chuyên gia phòng chống lừa đảo trực tuyến bị sập bẫy: Cuộc 'chạy đua vũ trang' nhằm ngăn hơn 1.000 tỷ USD bị đánh cắp mỗi năm Nổi bật

Vay Trung Quốc tổng cộng hơn 4 tỷ USD, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong nửa năm qua?

Vay Trung Quốc tổng cộng hơn 4 tỷ USD, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong nửa năm qua? Nổi bật

Ngành xe điện gặp thách thức chưa từng có: 30.000 việc làm biến mất, loạt 'đại bàng' trăm tuổi, startup chật vật tồn tại

Ngành xe điện gặp thách thức chưa từng có: 30.000 việc làm biến mất, loạt 'đại bàng' trăm tuổi, startup chật vật tồn tại

18:45 , 07/09/2025
Triệu phú tự thân chọn thuê nhà suốt 3 năm để có dòng tiền đầu tư: 'Sở hữu nhà là 1 cái bẫy!'

Triệu phú tự thân chọn thuê nhà suốt 3 năm để có dòng tiền đầu tư: 'Sở hữu nhà là 1 cái bẫy!'

18:00 , 07/09/2025
Thủ tướng Nhật Bản quyết định từ chức

Thủ tướng Nhật Bản quyết định từ chức

17:15 , 07/09/2025
"Cú sốc từ Brussels": Một nước chặn kế hoạch của EU, tuyên bố phũ với Kiev - Nga tránh được đòn nguy hiểm

"Cú sốc từ Brussels": Một nước chặn kế hoạch của EU, tuyên bố phũ với Kiev - Nga tránh được đòn nguy hiểm

16:15 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên