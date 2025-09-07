Tổng thống Mỹ doạ trả đũa quyết định của EU phạt Google gần 3 tỷ euro

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 đe dọa sẽ tiến hành một cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp đặt các mức thuế quan mới nhằm đáp trả việc Liên minh châu Âu (EU) áp phạt tập đoàn Google (công ty con của Alphabet) gần 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) vì phát hiện công ty này đã lạm dụng vị thế thống lĩnh bằng cách tạo lợi thế cạnh tranh cho các dịch vụ quảng cáo của mình.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho rằng EU đang "lấy đi số tiền lẽ ra được đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ", đồng thời nhấn mạnh "người nộp thuế Mỹ sẽ không chấp nhận điều này". Ông cũng viện dẫn các vụ việc trước đây, như phán quyết năm 2016 buộc Apple phải nộp lại 13 tỷ euro tiền thuế cho Ireland và khẳng định "các công ty Mỹ cần được lấy lại số tiền đó". Ông nói chính quyền của ông sẽ không cho phép những hành động phân biệt đối xử này tồn tại.

Cảnh báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau bữa tiệc tại Nhà Trắng, với sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, trong đó có mặt Giám đốc điều hành Sundar Pichai và đồng sáng lập Sergey Brin của Google. Tại đây, ông Trump đã chúc mừng Google khi tòa án Mỹ bác bỏ yêu cầu buộc tập đoàn này phải bán trình duyệt Chrome trong một vụ kiện chống độc quyền.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích châu Âu về các khoản tiền phạt đối với các công ty công nghệ Mỹ, và đầu tháng này đã cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế quan "đáng kể" đối với các quốc gia đánh thuế kỹ thuật số, áp dụng các quy định hoặc quy tắc gây ảnh hưởng đến các công ty Mỹ.

Ủy ban châu Âu ngày 5/9 cho biết, Google đã lợi dụng lợi thế của mình so với các đối thủ và phải chấm dứt hành vi này. Ủy viên phụ trách chống độc quyền EU Teresa Ribera cho rằng các thể chế công phải hành động để ngăn chặn những công ty có thế mạnh nổi trội lạm dụng quyền lực của họ. Theo bà, tự do thực sự đồng nghĩa với một sân chơi bình đẳng, nơi mọi người cạnh tranh bình đẳng và công dân có quyền lựa chọn thực sự.

Google ngay lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo. Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý tại Google, Lee-Anne Mulholland, cho biết EU "áp đặt mức phạt vô lý và đòi hỏi những thay đổi sẽ gây tổn hại cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu bằng cách khiến họ khó kiếm tiền hơn".