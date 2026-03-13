Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa Iran, thủ tướng Israel nói về tân Lãnh tụ Tối cao

Hãng tin AP ngày 13-3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp đe dọa mới nhằm vào Iran trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết: "Hãy xem điều gì sẽ xảy ra với những kẻ mất trí đó hôm nay".

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết các lực lượng Iran đang chịu thiệt hại nặng nề.

"Hải quân Iran đã bị xóa sổ. Không quân của họ không còn. Tên lửa, UAV và mọi thứ khác đang bị phá hủy. Các lãnh đạo của họ đã bị xóa khỏi Trái Đất" – ông Donald Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trước khi lên trực thăng Marine One rời Nhà Trắng ngày 11-3. Ảnh: AP

Theo tờ The Hill, tuyên bố của tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau khi tân Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo các nước vùng Vịnh không nên cho phép Mỹ duy trì căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ.

Ông Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ "không kiềm chế việc trả thù cho máu của người Iran".

Iran trước đó thông báo ông Mojtaba Khamenei tiếp quản vị trí lãnh tụ tối cao sau khi cha ông là Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích tại Tehran.

Ngày 12-3, truyền thông nhà nước Iran công bố thông điệp đầu tiên được cho là của ông Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, ông không xuất hiện trong video hay bản ghi âm, làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

Về nghi vấn trên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông Mojtaba Khamenei "không thể xuất hiện trước công chúng", đồng thời từ chối tiết lộ thông tin về việc Israel có kế hoạch tấn công trực tiếp nhà lãnh đạo này hay không.

Trong khi đó, ông Donald Trump cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran "bị thương nhưng vẫn còn sống".

Người dân kiểm tra ngôi nhà bị Israel không kích khiến nhiều người trong một gia đình thiệt mạng tại làng Erkay, miền Nam Lebanon ngày 12-3. Ảnh: AP

Cùng ngày 12-3, theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel đã "giáng đòn nặng" vào Iran và các lực lượng uỷ nhiệm của nước này, cho biết Israel đã "cam kết hoàn thành nhiệm vụ này".

Cũng theo CNN, Israel tiếp tục tấn công các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực, trong đó có lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Ông Netanyahu cảnh báo nếu chính phủ Lebanon không giải giáp lực lượng này, Israel có thể hành động bằng các biện pháp quân sự riêng. "Dù trên bộ hay bằng những cách khác, chúng tôi sẽ khiến Hezbollah phải trả giá rất đắt" – thủ tướng Israel nói.