Tổng thống Mỹ Trump nói Iran chấp nhận thanh sát hạt nhân 'vô thời hạn'

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (23/6) khẳng định Iran đã đồng ý với "các cuộc thanh sát hạt nhân cấp cao nhất và vô thời hạn", ngay cả sau khi Tehran tuyên bố không có gì thay đổi trong sự hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Iran đã hoàn toàn đồng ý với các cuộc thanh tra hạt nhân cấp cao nhất kéo dài vô hạn. Điều này sẽ bảo đảm tính minh bạch trong vấn đề hạt nhân. Nếu họ không đồng ý, sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những thông tin trái chiều về kết quả các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Trước đó một ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết hai bên đã đạt được một "cột mốc quan trọng" khi Iran đồng ý cho phép các thanh tra viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Vance không nêu rõ phạm vi hay hình thức tiếp cận của các thanh sát viên. Chỉ vài giờ sau, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA "theo các thủ tục hiện hành", đồng thời bác bỏ những suy đoán về việc chấp nhận một cơ chế giám sát mới hoặc mở rộng đáng kể quyền tiếp cận của cơ quan này.

Trong bài đăng cùng ngày, ông Trump cũng tái khẳng định việc Mỹ tiếp tục duy trì quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran theo các điều khoản đã được thống nhất trong bản ghi nhớ ký kết giữa hai nước tuần trước.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết mọi khoản hỗ trợ tài chính dành cho Iran sẽ đi kèm các điều kiện cụ thể. Theo đó, nguồn tiền giải ngân phải được sử dụng để mua lương thực và vật tư y tế từ Mỹ, bao gồm ngô, lúa mì và đậu nành của nông dân Mỹ.

"Đây là những mặt hàng mà Iran đang rất cần. Đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và tôi cho rằng cần phải hành động ngay trước khi quá muộn. Các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt đẹp", ông Trump nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 23/6, Tổng thống Trump cho biết khoảng 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày trước đó, mức cao nhất từ trước đến nay theo đánh giá của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng lưu lượng vận tải dầu gia tăng đã góp phần kéo giá dầu đi xuống và giúp ổn định tình hình an ninh toàn cầu.

"19 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz, một kỷ lục chưa từng có. Giá dầu đang giảm mạnh và thế giới trở nên an toàn hơn rất nhiều", ông Trump viết trên Truth Social.