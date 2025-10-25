Tổng thống Nam Phi: Việt Nam là cửa ngõ vào Đông Nam Á, đạt mức tăng trưởng "đáng ngưỡng mộ"

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi. Ảnh: VGP

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 – 24/10. Chiều 24/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi.

Tổng thống Nam Phi cho biết, trong chuyến thăm này, ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, thắt chặt mối quan hệ giữa 2 quốc gia, hướng tới nâng tầm quan hệ 2 nước lên tầm cao mới. Ngoài ra, ông cũng dành thời gian đến thăm, làm việc với các doanh nghiệp lớn hàng đầu của Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh, quan hệ hai nước không chỉ là giao dịch kinh tế mà còn là cầu nối của đoàn kết, tin tưởng, tình bạn lâu dài, chia sẻ các giá trị chung.

Đánh giá tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, Tổng thống Nam Phi đề xuất hai bên cần phát huy và kết hợp lợi thế của mỗi bên khi đều có vị trí chiến lược ở 2 khu vực. Theo Tổng thống, nếu Nam Phi là nước công nghiệp hóa cao nhất tại châu Phi và là cửa ngõ để vào thị trường châu Phi, thì Việt Nam là cửa ngõ vào Đông Nam Á và đã đạt mức tăng trưởng đáng ngưỡng mộ, dự kiến trên 8% năm 2025 trong bối cảnh toàn cầu hết sức khó khăn.

Tổng thống Nam Phi kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tăng hợp tác, đầu tư. Ảnh: VGP

Tổng thống Nam Phi đánh giá, Việt Nam có các tiềm năng, thế mạnh như sản xuất xe điện, sản xuất pin, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, điện tử, dệt may, gạo, cà phê, hải sản… Trong khi đó, Nam Phi có điều kiện tự nhiên, thế mạnh trái cây, rượu vang, chăn nuôi, thủy sản, khai khoáng, sản xuất ô tô, hạ tầng…

Vì vậy, Tổng thống Nam Phi đề nghị doanh nghiệp 2 nước cần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng, tăng cường dòng thương mại và đầu tư xuyên khu vực. Tổng thống nhấn mạnh hợp tác không những trong các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh như chế biến, xuất khẩu nông sản, khai khoáng…, mà còn cần mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng sạch, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Đặc biệt, theo Tổng thống Nam Phi, hai nước đều là những đất nước xinh đẹp, có nền văn hóa đặc sắc, do đó có tiềm năng thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa…

Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh, Nam Phi cam kết, giảm thiểu rào cản thương mại; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ đầu tư cho các doanh nghiệp. Tổng thống kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội này, khai thác các tiềm năng, thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Nam Phi bằng những hợp đồng, dự án, chương trình cụ thể.

Việt Nam cam kết bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VGP

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nền kinh tế có các lợi thế có thể bổ sung cho nhau, với quan điểm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư phải đồng hành" để thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng cho rằng, hai nước cần kiến tạo các cơ chế, chính sách thông qua các hiệp định về hợp tác thương mại, đầu tư, visa, lao động…; đồng thời phát triển hệ thống hạ tầng, logistics; thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo xu thế chung.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của nền kinh tế. Nhà điều hành bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, cũng như bảo đảm ổn định vĩ mô, phát triển và thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị hai bên hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững, cùng làm, cùng phát triển. Thủ tướng mong các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác, kết nối, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể và cân đong đếm được.

Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao triển vọng tăng trưởng của Việt Nam

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp hai nước. Ảnh: VGP

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi có sự tham dự của khoảng 50 doanh nghiệp Nam Phi, 120 doanh nghiệp Việt Nam trên các lĩnh vực. Các đại biểu đánh giá rằng, trong thời gian qua, môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực.

Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là trung tâm sản xuất chiến lược, kết nối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam thu hút được tổng vốn FDI khoảng 185 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Hơn nữa, nhiều tổ chức quốc tế lớn đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành, nâng hạng tín nhiệm và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Đáng chú ý, đầu tháng 10, Tổ chức FTSE Russell đã nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. IMF đánh giá Việt Nam nằm top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Standard Chartered dự báo Việt Nam thuộc nhóm 5 nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi. Các đại biểu cũng ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Thuế quan Nam Phi (SACU).

Diễn đàn được tổ chức nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 -24/10 của Tổng thống Nam Phi. Ảnh: VGP