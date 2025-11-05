Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trao tặng Anh hùng Lao động Việt Nam Thái Hương Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga. (Ảnh: Điện Kremlin)

Sự kiện diễn ra nhân Ngày Thống nhất dân tộc của Nga. Việc một doanh nhân Việt Nam nhận vinh dự này trực tiếp từ Tổng thống Putin tại Điện Kremlin được xem là một ghi nhận đặc biệt ở cấp độ nhà nước, không chỉ cho cá nhân bà Thái Hương mà còn cho chiến lược đầu tư của Tập đoàn TH tại Nga.

Phát biểu tại sự kiện, Anh hùng Lao động Thái Hương bày tỏ xúc động khi được trao tặng phần thưởng cao quý. Bà gửi lời cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin, Chính quyền Liên bang và lãnh đạo các tỉnh của Nga nơi TH đầu tư.

Bà Thái Hương phát biểu sau khi nhận Huân chương Hữu nghị ở Điện Kremlin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Bà cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, tạo điều kiện để Tập đoàn TH đầu tư tại Nga. Bà Thái Hương nhấn mạnh, “đất sẽ nở hoa” và tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ luôn bền chặt.

Trả lời báo chí sau sự kiện, bà Thái Hương chia sẻ, hai trong số ba người đàn ông ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời doanh nhân của bà đều thuộc về Liên Xô và nước Nga: nhân vật Paven Coocsaghin (Thép đã tôi thế đấy) và Tổng thống Vladimir Putin.

Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho rằng, điều bà tâm đắc nhất là chiến lược sản phẩm. Việc chọn đầu tư vào sữa trong bối cảnh nước Nga đang bị cấm vận mang một ý nghĩa đặc biệt.

"TH chia sẻ được sự thiếu hụt về sữa với nước Nga và nhân dân Nga trong thời kỳ cấm vận, dù chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là con đường đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào nông nghiệp," bà Thái Hương nói.

Sự ghi nhận cấp cao này diễn ra khi dự án của TH tại Nga vừa đạt được những bước tiến quan trọng. Hồi tháng 5, tập đoàn đã khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch tại tỉnh Kaluga với công suất giai đoạn một 500 tấn/ngày, dự kiến tăng gấp đôi vào 2026.

Tại buổi khánh thành nhà máy TH chế biến sữa tươi sạch tại tỉnh Kaluga - Liên bang Nga

Nhà máy 15 ha này đặt tại vùng kinh tế đặc biệt Kaluga, vận hành dây chuyền tự động khép kín. Nguyên liệu đến từ các trang trại công nghệ cao của TH, với chất lượng sữa đạt chuẩn từng được Danone và PepsiCo thu mua.

Bà Thái Hương khẳng định, TH sẽ tiếp tục triển khai các dự án như kế hoạch, ra mắt sản phẩm tốt cho sức khỏe, áp dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Bà bày tỏ mong muốn TH "trở thành thương hiệu quốc gia của Liên bang Nga mang tầm quốc tế, góp phần vì một nước Nga hùng cường và thịnh vượng."

Dự án của TH tại Nga được kỳ vọng góp phần vào an ninh lương thực, tạo hơn 500 việc làm và phục hồi hàng chục nghìn ha đất bỏ hoang, trở thành một biểu tượng cho "ngoại giao nhân dân" giữa hai nước.