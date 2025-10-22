Top 10 mỹ nhân trong tiểu thuyết Kim Dung: Tiểu Long Nữ chỉ xếp hạng 7, vị trí thứ nhất gây bất ngờ

Trong các tác phẩm của Kim Dung, có rất nhiều mỹ nhân mỗi người đều có sức hấp dẫn và khí chất riêng. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 nhân vật nữ nổi bật nhất trong các tiểu thuyết của ông.

10. Triệu Mẫn

Triệu Mẫn. (Ảnh: Sohu)

Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một mỹ nhân vừa có sắc đẹp vừa mang khí chất anh hùng. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn tỏa ra vẻ kiên cường, tạo nên sự kết hợp giữa dịu dàng và quyết đoán. Vẻ đẹp của Triệu Mẫn là kiểu dễ khiến người ta nhớ mãi và không thể không yêu thích.

9. Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược. (Ảnh: Sohu)

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu Chỉ Nhược là người khiến Trương Vô Kỵ phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sau này nàng bị sự can thiệp của Diệt Tuyệt Sư Thái làm mất đi cơ hội với Trương Vô Kỵ, nhưng sắc đẹp của nàng vẫn không thể phủ nhận. Nếu không có sự can thiệp này, Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ đã kết hôn từ lâu.

8. Quách Phù

Quách Phù. (Ảnh: Sohu)

Quách Phù không phải là nhân vật chính trong truyện, nhưng sắc đẹp của nàng không thể bị bỏ qua. Dù là không thích nàng, nhưng Dương Quá, vẫn phải nàngng nhận nàng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Quách Phù giống như mặt trời rực rỡ, lúc nào cũng tỏa sáng. Khác với Tiểu Long Nữ, người có vẻ đẹp lạnh lùng, Quách Phù là biểu tượng của sự tươi tắn và sáng ngời.

7. Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ. (Ảnh: Sohu)

Tiểu Long Nữ là một trong những mỹ nhân độc đáo nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Vẻ đẹp của nàng không chỉ ở ngoại hình mà còn ở khí chất thoát tục, như một đoá lan nở trong thung lũng nàng độc, kiêu sa và thanh thoát. Vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ khiến người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa, không thể xâm phạm.

6. Hoàng Dung

Hoàng Dung. (Ảnh: Sohu)

Hoàng Dung là người đẹp có sự linh hoạt và trí tuệ hơn hẳn những mỹ nhân khác. Không lạnh lùng như Tiểu Long Nữ, nàng đầy năng lượng và sự tinh nghịch. Hoàng Dung thông minh và nhanh nhạy, điều này càng khiến nàng thêm phần hấp dẫn, khiến nàng trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người.

5. Vương Ngữ Yên

Vương Ngữ Yên. (Ảnh: Sohu)

Dù nhân vật Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ không được nhiều người khen ngợi về tính cách, nhưng không thể phủ nhận sắc đẹp của nàng. Nàng được gọi là "tiên nữ" trong truyện, và vẻ đẹp của nàng khó có ai sánh bằng. Dù xung quanh nàng có rất nhiều mỹ nhân, chỉ cần nhìn thấy Vương Ngữ Yên, mọi người sẽ phải bỏ qua tất cả những nàng gái khác.

4. Tử Sam Long Vương (Kim Hoa bà bà)

Tử Sam Long Vương. (Ảnh: Sohu)

Tử Sam Long Vương, dù được biết đến dưới cái tên Kim Hoa bà bà trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu trong giang hồ, và dù chuyện tình của bà đầy bi kịch, vẻ đẹp của bà vẫn luôn nổi bật. Câu chuyện tình với Hàn Thiên Diệp cũng gợi lên sự thăng trầm trong cuộc đời của một mỹ nhân.

3. Trần Viên Viên

Trần Viên Viên. (Ảnh: Sohu)

Trần Viên Viên không chỉ nổi tiếng trong lịch sử, mà trong tiểu thuyết của Kim Dung, nàng cũng là một mỹ nhân không ai sánh kịp. Vẻ đẹp của nàng khiến nhiều người mê mẩn, thậm chí làm thay đổi cả lịch sử. Để có được nàng, Ngô Tam Quế đã phản bội đất nước, chứng minh sức hút không thể cưỡng lại của nàng. Kim Dung đã miêu tả nàng trong Lộc Đỉnh Ký như một người đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải lòng.

2. Công chúa Hương Hương

Công chúa Hương Hương. (Ảnh: Sohu)

Công Chúa Hương Hương không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn ở khí chất. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của nàng đều có thể làm lay động trái tim người khác. Sắc đẹp của nàng thậm chí tạo nên kỳ tích trên chiến trường, khi những người lính nhìn thấy nàng, họ phải dừng chiến đấu chỉ để trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của công chúa. Vẻ đẹp của nàng mạnh mẽ đến nỗi khiến những người có trái tim cứng rắn nhất cũng phải mềm yếu.

1. Tây Thi

Tây Thi. (Ảnh: Sohu)

Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử, trong Việt nữ kiếm của Kim Dung, là mỹ nhân khiến ai cũng phải thán phục. Vẻ đẹp của nàng không chỉ ở ngoại hình mà còn ở khả năng quyến rũ lòng người. Nàng đẹp đến mức ngay cả A Thanh, nữ kiếm khách cũng không thể không cảm động, và sẵn sàng từ bỏ ý định giết nàng. Tây Thi không chỉ đẹp đến mức khiến người ta phải đấu tranh, mà còn có thể khiến những người chiến đấu phải ngừng tay để bảo vệ nàng.

Điều bất ngờ ở đây là, Tây Thi đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân của Kim Dung, không phải chỉ vì dung nhan tuyệt đẹp, mà còn vì cái đẹp “vô hình” của cô cũng là sức mạnh và ảnh hưởng của cô không chỉ làm xiêu lòng những anh hùng, mà còn khiến những người xung quanh phải nể phục và lùi bước. Điều này tạo nên sự khác biệt và khiến cho Tây Thi trở thành nhân vật hoàn hảo cho vị trí số một trong bảng xếp hạng này.

Những mỹ nhân này là những nhân vật không thể phai nhòa trong các tác phẩm của Kim Dung. Vẻ đẹp của họ không chỉ nằm ở dung nhan mà còn ở tính cách sâu sắc, sự thông minh và những câu chuyện tình đầy cảm động. Cho dù là vẻ đẹp rực rỡ hay thanh thoát, họ đều để lại ấn tượng mạnh trong lòng người đọc.

Theo Sohu, Sina, 163