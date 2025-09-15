Top 3 con giáp may mắn nhất 8 âm: Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp nói ít, làm nhiều, có cách suy nghĩ sâu sắc và rất đáng tin cậy. Tài năng nhưng lại khiêm tốn, giản dị, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có nhưng không bao giờ khoe mẽ. Hay giúp đỡ người khác nên họ được nhiều người yêu quý và sẵn lòng trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 8 âm, nếu phải chọn ra những con giáp viên mãn bậc nhất thì không thể không nói đến tuổi Sửu. Tử vi học có nói, với các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tuổi Sửu dù làm gì cũng sẽ được hỗ trợ hết mình, công việc hanh thông, tài lộc rực rỡ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội cũng như chuyện tình cảm, yêu đương, gia đình của họ cũng hết sức thuận lợi, tạo ra những lợi ích lâu dài về sau cho con giáp này. Tóm lại, tháng 8 âm sắp tới, con giáp tuổi Sửu sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được ví là "mắt bão" bởi sự bình tĩnh, điềm đạm và thực tế trong môi trường hỗn loạn, giúp họ giữ vững lập trường, tìm ra giải pháp thay vì bị cuốn theo xung đột, trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho những người xung quanh. Con giáp này cũng có nhiều tài lẻ, thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Tuổi Tỵ cũng nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái, cát tinh hỗ trợ bậc nhất trong tháng 8 âm sắp tới. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui cùng lúc, nhất là trong công việc. Thu nhập tăng bất ngờ giúp con giáp này tận hưởng cuộc sống dư dả, sung túc, không cần lo chuyện tiền nong. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn có sức khỏe tốt, gia đạo êm ấm giúp họ có thể hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, họ luôn biết cách thay đổi, sáng tạo không ngừng để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Trong số 12 con giáp thì tuổi Thân sẽ là con giáp đầu tiên sẽ hoàn toàn chia tay với vận xui khi tháng 7 âm kết thúc vì đây là tháng khó khăn cuối cùng của họ trong năm Ất Tỵ. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Thân sẽ bước vào một giai đoạn mới đầy hứa hẹn trong cả sự nghiệp và cuộc sống nói chung. Thách thức đã lùi xa, nhường chỗ cho những cơ hội mới, tuổi Thân chỉ cần nắm bắt là tài lộc sẽ luôn đủ đầy, viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.