Top 5 "hot kid" nhà sao thể thao Việt: Gen trội, visual đỉnh, độ hot không kém bố mẹ

Không có bố mẹ nổi tiếng trong giới thể thao Việt, dàn nhóc tỳ dưới đây còn trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ mỗi lần lộ diện. Visual sáng, tài năng nổi bật cùng độ đáng yêu "hết nước chấm" giúp các bé xứng đáng với danh xưng "hot kid" làng thể thao Việt.

1. Bé Bánh Gạo - con gái Công Vinh và Thuỷ Tiên

Bánh Gạo tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh, sinh năm 2013, hiện 12 tuổi. Cô bé là "trái ngọt" của cặp đôi đình đám Công Vinh - Thuỷ Tiên, vì thế ngay từ khi mới chào đời đã được truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm.

Dù ba mẹ rất kín tiếng, hạn chế đăng tải hình ảnh của con để giữ tuổi thơ bình yên, nhưng Bánh Gạo vẫn luôn là một trong những "hot kid" nổi bật nhất showbiz - thể thao Việt. Lý do là bởi chỉ cần qua vài lần lộ diện hiếm hoi, cô bé đã khiến dân mạng bất ngờ với chiều cao vượt trội, gương mặt thanh tú, thừa hưởng nét đẹp của cả ba lẫn mẹ.

Hiện tại, Bánh Gạo theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở TP.HCM, có môi trường giáo dục hiện đại, học phí thuộc hàng top. Cô bé được bố mẹ bao bọc kỹ lưỡng, sống trong không gian riêng tư tại căn biệt thự sang trọng. Tuy ít khi xuất hiện công khai, nhưng mỗi thông tin nhỏ về cuộc sống hay học tập của Bánh Gạo đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

2. Bé Kubi - con trai Khánh Thi - Phan Hiển

Bé Kubi tên thật là Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi và kiện tướng Phan Hiển. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã thường xuyên theo bố mẹ đến phòng tập và sàn đấu, dần bộc lộ năng khiếu đặc biệt với bộ môn dancesport.

Sau nhiều năm rèn luyện nghiêm túc, Kubi đã gặt hái thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Năm 2023, Kubi cùng bạn nhảy Linh San (May) xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng mục thiếu nhi (6-9 tuổi) tại Syllabus World Championship 2023 tổ chức ở Italy. Đến 2024, cậu bé tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải đấu danh giá này, vượt qua hơn 70 cặp thí sinh từ nhiều quốc gia khác nhau.

Không chỉ nổi bật ở nội dung Latin - thế mạnh của mình, Kubi còn thử sức ở nội dung Standard và vào tới bán kết. Thành tích liên tiếp 2 năm liền vô địch thế giới đã giúp Kubi trở thành một trong những gương mặt nhí hiếm hoi của Việt Nam gây tiếng vang trên bản đồ dancesport quốc tế.

Bên cạnh Kubi, hai cô em gái Anna Vương Diễm và Lisa Thuỳ Linh cũng là "cực phẩm visual" trong dàn nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển. Cả hai thường xuyên khiến dân mạng xuýt xoa bởi gương mặt sáng, đáng yêu và hứa hẹn sẽ nối gót bố mẹ trong tương lai.

3. Bé Ú - con trai đầu lòng Duy Mạnh - Quỳnh Anh

Bé Ú (tên thật là Đỗ Duy Minh, sinh năm 2020) nổi tiếng từ nhỏ nhờ gương mặt kháu khỉnh, đôi mắt to tròn và biểu cảm dễ thương. Cậu bé luôn chiếm spotlight trong những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ. Cô con gái thứ hai của Duy Mạnh - Quỳnh Anh, bé Cony (Tường Sa), cũng là nhóc tỳ hot với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách tinh nghịch, càng khiến gia đình nhỏ trở thành tâm điểm mạng xã hội.

4. Bé Lido - con trai Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Dù mới tròn 1 tuổi, bé Lido (tên thật là Nguyễn Quang Minh) đã nhanh chóng trở thành hot kid nổi bật nhất làng bóng đá Việt. Con trai Quang Hải sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, lanh lợi, được yêu mến bởi loạt biểu cảm đáng yêu. Sinh nhật đầu đời của Lido còn được tổ chức hoành tráng tại khách sạn 5 sao xa hoa, chứng minh độ cưng chiều hết mực từ bố mẹ.

5. Bé Lúa - con trai Văn Hậu và Doãn Hải My

Con trai đầu lòng của Văn Hậu - Doãn Hải My - bé Đoàn Minh Đăng (biệt danh Lúa) gây sốt ngay từ khi chào đời. Được bố mẹ chăm sóc và giữ hình ảnh chỉn chu, bé Lúa khiến nhiều người hâm mộ tan chảy bởi những khoảnh khắc bình yên, đáng yêu. Là con trai của cặp đôi trai tài gái sắc, bé Lúa được kỳ vọng sẽ là một trong những hot kid được chú ý nhất showbiz - thể thao Việt trong tương lai.