Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 5 loại quả mùa hè dễ “ngậm” thuốc trừ sâu nhất

Theo Phác Thái Anh | 23-04-2026 - 00:32 AM | Sống

Những loại quả này đều rất được ưa chuộng nhờ giá rẻ, vị ngon ngọt, tuy nhiên khi chọn mua cần lưu ý kỹ.

Mùa hè là thời điểm trái cây vào vụ rộ, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt và hương vị cũng “đậm” hơn hẳn. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều loại cây ăn quả dễ gặp sâu bệnh, nấm mốc do thời tiết nóng ẩm, mưa xen kẽ. Vì vậy, trong quá trình canh tác, một số loại có thể cần dùng thuốc bảo vệ thực vật để kiểm soát dịch hại nếu không được quản lý đúng chuẩn.

Dưới đây là một số loại trái cây mùa hè thường được nhắc đến nhiều nhất khi nói về nguy cơ tồn dư nếu canh tác không an toàn.

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây “đứng đầu danh sách” khi nói về khả năng dễ tồn dư nếu trồng không chuẩn. Lý do nằm ở đặc điểm vỏ mỏng, không có lớp bảo vệ dày, lại mọc sát mặt đất nên rất dễ bị nấm và côn trùng tấn công. Bên cạnh đó, quả dâu thường được thu hoạch ăn tươi, ít qua xử lý nên nếu quy trình trồng không đảm bảo, nguy cơ còn dư lượng từ canh tác là điều cần lưu ý. Khi mua dâu, nên tránh chọn những quả có màu đỏ quá sẫm đồng đều bất thường, bề mặt bóng lạ hoặc không có mùi thơm tự nhiên. Dâu ngon thường có màu đỏ tươi, cuống xanh, quả chắc tay và không bị dập nát.

Nho

Nho là loại quả mọc theo chùm dày, các quả nằm sát nhau nên dễ tạo môi trường ẩm, thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Chính vì vậy, trong quá trình chăm sóc, người trồng phải kiểm soát sâu bệnh khá kỹ. Nếu không tuân thủ đúng quy trình, việc phun thuốc bảo vệ thực vật có thể xảy ra. Ngoài ra, bề mặt nho có lớp phấn tự nhiên nhưng cũng dễ bám bụi và tồn dư nếu không được rửa kỹ trước khi ăn.

Đào

Đào có lớp vỏ mỏng, phủ một lớp lông tơ nên dễ giữ lại bụi bẩn và vi sinh vật bên ngoài. Đây cũng là loại quả khá “nhạy cảm” với sâu đục quả và nấm bệnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Vì vậy, nếu canh tác không đúng chuẩn, việc xử lý sâu bệnh có thể được thực hiện nhiều lần trong quá trình trồng. Tuy nhiên, khi được trồng theo tiêu chuẩn an toàn, đào vẫn là loại trái cây bổ dưỡng và rất được ưa chuộng vào mùa hè.

Mận

Mận có vị chua ngọt đặc trưng, thường chín rộ vào đầu hè. Cây mận cũng dễ bị sâu bệnh, đặc biệt là các loại côn trùng gây hại quả non. Trong một số mô hình canh tác truyền thống, việc phòng trừ sâu bệnh có thể chưa đồng đều, dẫn đến nguy cơ tồn dư nếu không kiểm soát tốt. Vỏ mận khá mỏng, lại ăn cả vỏ nên người tiêu dùng càng cần chú ý hơn đến nguồn gốc.

Xoài

Xoài là loại trái cây phổ biến, nhưng trong giai đoạn còn non rất dễ bị sâu đục trái và côn trùng tấn công. Vì vậy, ở một số vùng trồng không theo tiêu chuẩn, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu có thể xảy ra để bảo vệ năng suất. Khi xoài chín, phần lớn thuốc đã phân hủy nếu tuân thủ đúng thời gian cách ly, nhưng yếu tố quan trọng vẫn nằm ở quy trình canh tác ban đầu.

Lưu ý khi mua và sử dụng trái cây mùa hè

Khi chọn mua trái cây, yếu tố quan trọng nhất là nguồn gốc rõ ràng. Nên ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn như VietGAP, GlobalGAP, hoặc mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín thay vì nguồn trôi nổi. Không nên chỉ nhìn vào mẫu mã đẹp vì trái cây quá bóng, quá đều đôi khi không phản ánh chất lượng tốt hơn.

Về khâu làm sạch, nên rửa dưới vòi nước chảy nhẹ, có thể ngâm nước sạch khoảng 10–15 phút rồi rửa lại. Với các loại như nho, dâu tây, nên rửa nhẹ tay để tránh dập nát, không nên ngâm quá lâu. Một số người có thể dùng nước muối loãng hoặc dung dịch rửa rau củ chuyên dụng, nhưng quan trọng nhất vẫn là rửa đúng cách và đủ thời gian.

Trong bảo quản, trái cây mùa hè thường dễ hỏng do nhiệt độ cao, nên để trong ngăn mát tủ lạnh, dùng trong thời gian ngắn. Dâu tây và nho nên ăn sớm trong 1–2 ngày, còn xoài, mận có thể để lâu hơn tùy độ chín. Không nên để trái cây ẩm ướt trước khi cất vì dễ gây nấm mốc.

Nắng nóng gay gắt chớ ăn 5 loại quả này: Càng ăn càng sinh nhiệt, dễ mất ngủ và đau khớp

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
loại quả mùa hè

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếp viên hàng không tiết lộ sự thật đằng sau lời chào khi khách lên máy bay

Tiếp viên hàng không tiết lộ sự thật đằng sau lời chào khi khách lên máy bay Nổi bật

Đột kích 1 xưởng sản xuất kim loại, công an phát hiện và tịch thu 500.000 lon “Red Bull” giả

Đột kích 1 xưởng sản xuất kim loại, công an phát hiện và tịch thu 500.000 lon “Red Bull” giả Nổi bật

Mỹ đánh giá loại quả tốt nhất thế giới cho sức khỏe: Không phải táo hay kiwi, Việt Nam la liệt còn rất rẻ

Mỹ đánh giá loại quả tốt nhất thế giới cho sức khỏe: Không phải táo hay kiwi, Việt Nam la liệt còn rất rẻ

23:44 , 22/04/2026
Đây là bài tập mà đột quỵ rất "sợ": Tập 10 phút/ngày cũng có lợi

Đây là bài tập mà đột quỵ rất "sợ": Tập 10 phút/ngày cũng có lợi

23:14 , 22/04/2026
Tuổi trung niên tránh 3 sai lầm này, tài chính sẽ ổn định hơn trong 10 năm tới

Tuổi trung niên tránh 3 sai lầm này, tài chính sẽ ổn định hơn trong 10 năm tới

22:32 , 22/04/2026
Warren Buffett, Donald Trump đều thích gà rán, nước ngọt có ga nhưng vẫn rất khỏe mạnh, bác sĩ tiết lộ: Không phải từ bỏ đồ ăn vặt nhưng cần lưu ý 3 điều

Warren Buffett, Donald Trump đều thích gà rán, nước ngọt có ga nhưng vẫn rất khỏe mạnh, bác sĩ tiết lộ: Không phải từ bỏ đồ ăn vặt nhưng cần lưu ý 3 điều

22:15 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên