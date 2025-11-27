Top ngân hàng thu về nhiều lãi cho vay nhất hệ thống: BIDV và VietinBank bỏ xa phần còn lại, VPBank cao gấp rưỡi Techcombank, SHB

Lũy kế 9 tháng đầu năm, 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán ghi nhận hơn 868.000 tỷ đồng thu nhập từ lãi cho vay và các khoản thu nhập tương tự, tăng 13% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, ngoài Saigonbank sụt giảm, tất cả ngân hàng còn lại đều có thu nhập từ lãi tăng trưởng, thậm chí nhiều nhà băng tăng rất mạnh.

Cụ thể, BIDV vẫn không có đối thủ về quy mô doanh thu từ lãi cho vay khi ghi nhận 111.258 tỷ đồng trong 9 tháng. Dù tốc độ tăng trưởng chỉ ở mức 6% — thấp hơn mức bình quân chung của toàn hệ thống — quy mô thu nhập lãi cho vay của BIDV vượt xa phần còn lại, thể hiện sức mạnh của danh mục cho vay doanh nghiệp lớn, dự án trọng điểm.

Một "ông lớn" khác là VietinBank hạch toán 104.550 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong 9 tháng đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ nhờ mở rộng tín dụng mạnh ở các phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất – xuất khẩu và mảng bán lẻ.

Ở vị trí thứ ba, Vietcombank đạt 76.506 tỷ đồng, tăng 10%. Con số này thấp hơn đáng kể so với hai ngân hàng quốc doanh ở trên, nhưng vẫn thể hiện vị thế của Vietcombank – một ngân hàng nổi tiếng với biên lãi thuần cao và chất lượng tài sản luôn ở mức tốt nhất hệ thống. Với chiến lược thận trọng, Vietcombank thường tập trung tối ưu hóa chi phí vốn, cải thiện thu nhập ngoài lãi và kiểm soát nợ xấu thay vì tăng trưởng mạnh dư nợ. Do vậy, dù doanh thu từ lãi thấp hơn BIDV và VietinBank, Vietcombank thường vượt trội về lợi nhuận ròng.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập từ lãi của VPBank đạt 71.807 tỷ đồng, tăng 18%. Động lực chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME và sự phục hồi mạnh của FE Credit. Sau giai đoạn tái cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng, VPBank đang lấy lại nhịp tăng trưởng và nới rộng khoảng cách với nhóm ngân hàng tư nhân phía sau như Techcombank, SHB hay HDBank.

MB cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi ghi nhận 62.955 tỷ đồng lãi từ cho hoạt động cho vay, tăng tới 19%. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn và là minh chứng cho hiệu quả của ngân hàng có tệp khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Ở nhóm trung bình, HDBank đạt 49.115 tỷ đồng, tăng 13%, hưởng lợi từ hệ sinh thái tiêu dùng – hàng không – bán lẻ. Techcombank đạt 48.853 tỷ đồng, tăng 7% – mức tăng thấp hơn mặt bằng chung do sự thận trọng trong việc mở rộng cho vay doanh nghiệp bất động sản và phân khúc khách hàng thu nhập cao. Dù vậy, Techcombank vẫn duy trì "ngôi vương" về lợi nhuận trong nhóm ngân hàng tư nhân nhờ chiến lược cho vay có chọn lọc và tập trung vào khách hàng có chất lượng tín dụng tốt.

SHB là điểm sáng đặc biệt trong nhóm này với mức tăng 25%, đưa thu nhập từ lãi lên 46.795 tỷ đồng. Sacombank đạt 43.454 tỷ đồng, tăng 16%, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực sau quá trình xử lý nợ xấu và tái cấu trúc kéo dài nhiều năm.

Tính chung, 10 ngân hàng lớn nhất đã ghi nhận gần 658.000 tỷ đồng thu nhập từ lãi trong 9 tháng đầu năm.

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, dữ liệu cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ nhưng cũng xuất hiện nhiều cái tên tăng tốc ấn tượng. ABBank tăng 43%, đưa thu nhập lãi lên 9.472 tỷ đồng. BAB, VBB, VAB hay BVB đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số đi cùng mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ.