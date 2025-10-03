TOTO thổi hồn “thiên nhiên 4 mùa” cùng giải pháp công nghệ tối ưu

Thực tế tại Việt Nam cho thấy nhu cầu về phòng tắm tiện nghi – sạch sẽ – dễ sử dụng ngày càng tăng, nhất là ở các gia đình trẻ có ngân sách hạn chế và cần cân bằng giữa chi phí hợp lý với trải nghiệm cao cấp. Nắm bắt xu hướng đó, với thông điệp "Rực rỡ từng khoảnh khắc – Sống trọn yêu thương", TOTO chính thức giới thiệu loạt sản phẩm mới: bên cạnh các dòng cao cấp, thương hiệu chủ động mở rộng và cải tiến ở phân khúc phổ thông, đáp ứng nhu cầu thực tế mà vẫn giữ vững tiêu chuẩn chất lượng cùng trải nghiệm công nghệ đặc trưng.

Dựa trên nền tảng chất lượng cốt lõi, TOTO dồn tâm huyết nghiên cứu để giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm phòng tắm phổ thông ứng dụng công nghệ tiên tiến, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản đặc trưng—đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng giải pháp đa dạng cho mọi gia đình Việt. Không chỉ dừng lại ở chất lượng, thương hiệu hướng tới các lựa chọn đồng bộ, cân bằng giữa chi phí và công năng, giúp mọi gia đình dễ dàng tiếp cận chuẩn TOTO.

Phòng tắm tiện nghi: Tiêu chuẩn sống mới của gia đình Việt

Mở màn cho dòng phổ thông 2025, TOTO Việt Nam giới thiệu bàn cầu một khối MS857 - dành riêng cho thị trường trong nước. Sản phẩm trang bị xả xoáy TORNADO mạnh mẽ nhưng êm ái, tiết kiệm nước, đi kèm nút nhấn xả hiện đại và thân kín dễ vệ sinh cùng bề mặt sứ phủ men CEFIONTECT chống bám bẩn bền đẹp theo thời gian. MS857 tương thích với nhiều dòng nắp rửa điện tử WASHLET, mang lại lựa chọn nâng cấp linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Tiếp nối thành công của MS857, tháng 8 năm nay TOTO ra mắt các thiết bị thiết yếu để hoàn thiện phòng tắm. Nổi bật là sen tắm GB25 dòng L – được cải tiến toàn diện từ thiết kế đến công năng: đa dạng tùy chọn bát sen (hình dáng, kích thước lớn) gắn tường hoặc gắn trần cho cảm giác bao phủ trọn vẹn; sen cây nhiệt độ với bảng điều khiển nút bấm kiểu "phím đàn" trực quan, cho phép điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng linh hoạt ngay cả khi đang tắm gội. Kệ để đồ mặt kính tích hợp giúp thao tác gọn gàng, tối ưu không gian và nâng cao trải nghiệm tiện nghi mỗi ngày.

Các sản phẩm mới dòng phổ thông được TOTO vừa cho ra mắt

Cùng với đó, chậu đặt bàn LT328CTR thừa hưởng men chống bám bẩn CEFIONTECT độc quyền, duy trì vẻ sáng bóng lâu dài và hạn chế tối đa tình trạng ố vàng, cặn bẩn. Chậu đặt bàn LT328CTR có lòng chậu sâu với thể tích tăng 18% so với các sản phẩm thông thường và thành chậu phẳng gia tăng không gian để đồ. Chậu đặt bàn LT328CTR kết hợp hoàn hảo với bộ sen vòi dòng LH có kết cấu chắc chắn, hình khối mạnh mẽ và đầu vòi dài hơn 33% giúp dòng nước xả đúng trọng tâm và hạn chế bắn nước, không chỉ đảm bảo tiết kiệm nước đạt tiêu chuẩn LEED mà còn bền bỉ nhờ lớp mạ sáu tầng chống ăn mòn hiệu quả trong môi trường ẩm ướt.

Với thiết kế tinh tế trong từng đường bo góc và gam màu trung tính, bộ ba sản phẩm dễ dàng kết hợp hài hòa, tạo nên không gian đồng bộ và phù hợp với nhiều phong cách nhà ở.

Giải pháp phòng tắm hiện đại và cam kết dịch vụ tận tâm từ TOTO

Giải pháp hoàn thiện không gian phòng tắm mà TOTO mang đến nổi bật ở thiết kế tinh giản, tích hợp tính năng tiện nghi cùng chi phí tối ưu, tạo trải nghiệm thoải mái – dễ sử dụng và vệ sinh mỗi ngày. Dù thuộc phân khúc phổ thông của thương hiệu, các sản phẩm vẫn vững giữ chất lượng cốt lõi TOTO và "phủ sóng" công nghệ, tiện ích đến toàn bộ không gian phòng tắm của mọi gia đình Việt - góp phần nâng chuẩn sống và lan tỏa tiện nghi hiện đại.

Dịch vụ độc quyền "TOTO Come to your home" dành tặng cho khách hàng sở hữu bàn cầu thông minh NEOREST và Nắp rửa điện tử WASHLET

Bộ giải pháp vượt trội trên đã được TOTO Việt Nam chính thức giới thiệu cùng bộ sưu tập dòng sản phẩm cao cấp vào ngày 17/9 và 25/9 vừa qua tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhanh chóng thu hút sự quan tâm toàn quốc. Trong thời gian tới, TOTO Việt Nam dự kiến tổ chức phiên Livestream Facebook và lần đầu tiên xuất hiện trên Livestream Shopee với nhiều quà tặng hấp dẫn, đồng thời triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm vào tháng 10 dành cho khách hàng toàn quốc. Nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông với thông điệp "Rực rỡ từng khoảnh khắc - Sống trọn yêu thương", TOTO giới thiệu một câu truyện chưa từng được kể đến qua hình thức truyện tranh về "Hành trình phát triển nắp rửa điện tử WASHLET" - hành trình được xem như cách TOTO lan tỏa sự chăm sóc tới từng cá nhân trong mọi hoạt động phát triển.

Nắp rửa điện tử WASHLET của TOTO

TOTO luôn đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động phát triển sản phẩm và cải tiến dịch vụ. Với cam kết phục vụ "Nhanh chóng – An toàn – Tận tâm", TOTO đảm bảo mang đến trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ hoàn hảo, góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Hệ thống showroom và trưng bày sản phẩm:

- Chi nhánh và showroom tại Hà Nội: Tầng 2, tháp 2, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37714354.

- Chi nhánh và showroom tại TP HCM: Tòa nhà 1A, 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38229520.

- Chi nhánh tại Đà Nẵng: Tòa nhà ACB, Số 218 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: (0236) 3565261.

Website: vn.toto.com

TOTO Vietnam Shopee: https://vn.shp.ee/p8FiFNx