Townhouse ven biển Vũng Tàu: Tọa độ kinh doanh đắt giá nhờ cú hích hạ tầng

Quy hoạch bài bản và tối ưu công năng

Ngay từ quy hoạch, phân khu thấp tầng Casa đã được định vị trở thành trung tâm thương mại – du lịch ven biển đẳng cấp. Không chỉ hưởng lợi từ sức nóng của tổ hợp Sun World Vũng Tàu ở trung tâm khu đô thị, mỗi căn townhouse được thiết kế 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, vỉa hè rộng thoáng, mặt tiền rộng hướng thẳng ra tuyến đường 3 tháng 2 và trục đại lộ Hoa rộng lớn ngay cổng chính dự án. Đây là những lợi thế lớn cho các mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch như: boutique villa, homestay, café, mini gallery, cửa hàng thời trang hay spa thư giãn… đón đầu dòng khách khổng lồ sắp đổ về.

Kiến trúc ngoại thất ấn tượng của nhà phố Casa. (Ảnh: Minh Khánh)

Tầng hầm của nhà phố không chỉ gia tăng diện tích sử dụng mà còn giúp gia chủ tối ưu công năng căn nhà: làm kho hàng, phòng gia nhân, phòng giải trí hoặc quầy phụ trợ dịch vụ… Nhà phố Casa được bàn giao thô bên trong – hoàn thiện mặt ngoài tinh xảo, giúp chủ nhân chủ động thiết kế nội thất theo "concept" riêng.

Không chỉ là nơi cư trú lý tưởng tại tâm điểm phát triển mới của TP.HCM, townhouse Casa tại "Thành phố trắng bên đại dương" Blanca City mang "hai lớp giá trị": vừa là không gian sống – nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa là mặt tiền thương mại đắc địa hút khách du lịch quanh năm. Nếu townhouse truyền thống thường giống hệt nhau về kiến trúc, thì với 200 mẫu thiết kế được "đo ni đóng giày" cho Casa, gần như mỗi căn nhà là một tác phẩm nghệ thuật độc bản, không lặp lại trên một trục dọc và đồng điệu trong kiến trúc chung của tổng thể đô thị biển Blanca City.

Không gian tầng hầm kiến tạo điểm nhấn nổi bật của nhà phố Casa. (Ảnh: Minh Khánh)

"Nam châm" hút khách nhờ hệ sinh thái tiện ích

Phân khu Casa nằm liền kề các phân khu Blanca và Beacon, đón dòng khách lưu trú từ các tòa căn hộ cao tầng, đồng thời thừa hưởng trọn hệ sinh thái "sống – nghỉ dưỡng – giải trí" đồng bộ bậc nhất Vũng Tàu.

Từ townhouse Casa, chỉ cách vài bước chân là cư dân có thể đến Sun World Vũng Tàu – công viên nước đa năng với 20 trò chơi đẳng cấp cùng chuỗi nhà hàng, café, dịch vụ giải trí mở cửa đến tối, hệ thống 8 công viên nội khu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông. Sát bên là trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam, chuỗi khách sạn 5 sao quốc tế, bãi biển riêng dài gần 1km.

Tầng trệt nhà phố có thể tối ưu diện tích kinh doanh. (Ảnh: Sun Property)

Với hệ tiện ích toàn diện, townhouse Casa gần như ghi điểm tuyệt đối so với các townhouse truyền thống. Thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách được tối đa hóa nhờ trải nghiệm vui chơi, giải trí xuyên suốt ngày – đêm: sáng tắm biển, trưa mua sắm, chiều chơi công viên nước, tối dạo beach club… Mỗi "điểm chạm" đều là cơ hội để các cửa hàng, quán café, homestay tăng doanh thu.

Không chỉ đón du khách lưu trú ngắn ngày, Casa còn có tiềm năng đón trọn dòng khách thường xuyên như cư dân địa phương, giảng viên các trường học gần kề dự án, các chuyên gia quốc tế, lao động chất lượng cao đang làm việc tại các bệnh viện, khu công nghiệp, cảng biển và khu thương mại tự do tại Vũng Tàu. Đây là nguồn khách hàng ổn định, mức chi tiêu cao – yếu tố quyết định tới giá thuê và giá trị tài sản dài hạn.

Đòn bẩy từ hạ tầng nâng cấp

Một trong những yếu tố nâng giá trị Casa lên một tầm cao mới chính là sự thay đổi ngoạn mục của hạ tầng kết nối. Khi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và hàng loạt dự án tuyến đường cao tốc, đường ven biển hoàn thiện, khoảng cách từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu và Blanca City sẽ rút xuống chỉ còn khoảng 60 phút lái xe.

Tiến độ thi công thần tốc của cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. (Ảnh: Minh Khánh)

Khoảng cách lý tưởng này mở ra thị trường "khách cuối tuần" khổng lồ từ TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Lợi thế đường gần, khách đi thường xuyên giúp các bất động sản lưu trú phục vụ du lịch tại Casa duy trì công suất thuê ổn định quanh năm, không phụ thuộc mùa cao điểm du lịch.

Đồng thời, Vũng Tàu nói chung, Blanca City nói riêng sẽ trở thành "phễu" đón dòng khách khách quốc tế. Bên cạnh sân bay Long Thành đang khẩn trương hoàn thành kịp tiến độ, mới đây TP.HCM cũng cho biết giai đoạn 2026 - 2030, thành phố dự kiến đầu tư thêm cảng hành khách quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, thúc đẩy du lịch đường biển. Tương lai, khi dự án Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu được triển khai sẽ giúp địa phương đón những du thuyền hạng sang chở tới 5.000-6.000 khách.

Thiết kế mặt tiền rộng giúp nhà phố Casa ghi điểm trong không gian đô thị.(Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Với vị trí gần biển, thiết kế mở, hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, sản phẩm thấp tầng Casa hội tụ đủ những "điểm cộng" mà giới đầu tư tinh anh đang tìm kiếm. Trong bối cảnh giao thương kết nối liên vùng ngày càng tăng tốc và Vũng Tàu, TP.HCM trở thành tâm điểm du lịch phía Nam, giá trị phân khu Casa được dự báo sẽ tăng mạnh theo sức nóng của hạ tầng và du lịch. Với những nhà đầu tư nhanh nhạy, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu "ngôi nhà ven biển" Casa – không chỉ là tài sản truyền đời mà còn khai thác sinh lời bền vững.

"Sản phẩm thấp tầng Casa mang đến lợi ích kép cho chủ sở hữu, vừa an cư vừa đầu tư khai thác kinh doanh. Sự thăng hạng của Vũng Tàu, TP.HCM trên bản đồ du lịch phía Nam và hạ tầng giao thông phát triển giúp tăng tần suất ghé lại và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng nghĩa với giá trị sinh lời của bất động sản ngày một tăng", đại diện Sun Group nhận định.