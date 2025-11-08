Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toyota ra mắt động cơ N15 1.5L hybrid, plug-in hybrid và turbo, tiết kiệm chỉ 2,5L/100 km. Corolla thế hệ mới sẽ dùng động cơ này.

Toyota vừa công bố dòng động cơ thế hệ mới N15 gồm 1.5 HEV, 1.5 PHEV, 1.5 Turbo HEV và 1.5 Turbo PHEV - đều là máy xăng dung tích nhỏ nhưng hiệu suất cao, có thể hoạt động cùng mô-tơ điện trong hệ thống Hybrid hoặc Plug-in Hybrid thế hệ mới. Dòng động cơ này được kỳ vọng sẽ trang bị cho Toyota Corolla (gồm cả Corolla Altis) hoàn toàn mới.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 1.

Động cơ mới sẽ có mặt trên Corolla/Corolla Altis thế hệ tiếp theo. Ảnh: Autolifethailand

Về vận hành, động cơ N15 hứa hẹn hiệu quả hơn 20% so với bản 1.8L Hybrid và 2.0L Hybrid hiện nay, mức tiêu hao chỉ khoảng 2,5 lít/100 km (tương đương 40 km/l) ở bản 1.5 HEV tiêu chuẩn. Mức tiêu thụ nhiên liệu này chỉ ngang một chiếc xe máy tay ga như Honda SH.

Động cơ 4 xi-lanh 1.5L cho công suất 95 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm; khi kết hợp cùng mô-tơ điện đạt tổng 135 mã lực, truyền qua hộp số tự động e-CVT. Một số biến thể sẽ được trang bị tăng áp (Turbo) nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành mạnh mẽ hơn trên các dòng xe cao cấp hoặc kích thước lớn hơn.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 2.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 3.

Toyota Corolla thế hệ mới sẽ lột xác toàn diện. Ảnh: Toyota

Corolla thế hệ mới được định hình với ngôn ngữ thiết kế HammerHead quen thuộc nhưng hiện đại hơn, nổi bật với dải đèn LED Light Bar kéo dài toàn đầu xe. Bản concept không có lưới tản nhiệt, chỉ còn hốc gió thấp và nắp sạc điện ở bên hông - dấu hiệu cho thấy xe sẽ có bản Plug-in Hybrid và thậm chí cả bản thuần điện (BEV). Thân xe dạng sedan fastback với mui vuốt thấp, cụm đèn hậu LED nối liền phong cách “Toyota Pixel”.

Bên trong, khoang lái mang phong cách hiện đại và đậm chất công nghệ, nổi bật với bảng táp-lô thiết kế mới, màn hình hiển thị trực quan cùng cụm điều khiển hai bên vô-lăng lấy cảm hứng từ buồng lái máy bay. Toyota cho biết đây sẽ là hướng thiết kế mới của Corolla trong tương lai, tập trung vào không gian mở, tầm nhìn thoáng và khả năng thích ứng linh hoạt với các phiên bản điện (EV).

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 4.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 5.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 6.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 7.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 8.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 9.

Toyota Corolla Altis sắp có loạt động cơ mới đấu Civic: Đều 1.5L nhưng có tăng áp, hybrid, ‘ăn’ xăng chỉ từ 2,5L/100km ngang SH- Ảnh 10.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Toyota

