Đón Bộ trưởng Lào, nhà máy ô tô công suất 120.000 xe/năm tuyên bố lấn sân sang xe điện và muốn xuất khẩu sang Lào

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith khảo sát Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh. Ảnh: Moit.

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, sáng 7/11, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần thứ XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith đã đến khảo sát Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Tập đoàn Thành Công, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, với công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Đây là dự án hợp tác giữa TC Group và Skoda Auto (Cộng hòa Séc), đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu ô tô châu Âu đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Dây chuyền tại nhà máy được đầu tư theo công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường của châu Âu.

Ở giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp hai dòng xe Skoda Kushaq và Skoda Slavia theo hình thức CKD (hoàn thiện tại Việt Nam từ linh kiện nhập khẩu). Dự kiến từ năm 2026, dự án sẽ mở rộng sang sản xuất xe điện và linh kiện phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Bộ Công Thương Lào bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà TC Group đạt được trong lĩnh vực lắp ráp, chế tạo ô tô, đồng thời mong muốn tìm hiểu thêm về chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam để có thể học hỏi và vận dụng tại Lào.

Ông Lê Độ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công, cho biết doanh nghiệp hiện tập trung vào thị trường trong nước, song cũng hướng đến xuất khẩu sang các nước trong khu vực, đặc biệt là Lào. Lãnh đạo TC Group kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý của Lào để thúc đẩy hợp tác và đưa ô tô sản xuất tại Việt Nam ra thị trường nước bạn trong thời gian tới.

Thành lập từ năm 1999, Tập đoàn Thành Công (TC Group) là đối tác chiến lược của Hyundai Motor (Hàn Quốc) và Skoda Auto (Cộng hòa Séc). Doanh nghiệp sở hữu các tổ hợp nhà máy hiện đại tại Ninh Bình, Quảng Ninh và miền Trung, đồng thời định hướng xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất – phân phối – dịch vụ đến nghiên cứu và phát triển công nghệ.