Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đón Bộ trưởng Lào, nhà máy ô tô công suất 120.000 xe/năm tuyên bố lấn sân sang xe điện và muốn xuất khẩu sang Lào

07-11-2025 - 19:15 PM | Thị trường

Nhà máy này muốn mở rộng sang sản xuất xe điện và linh kiện phụ trợ đồng thời muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Đón Bộ trưởng Lào, nhà máy ô tô công suất 120.000 xe/năm tuyên bố lấn sân sang xe điện và muốn xuất khẩu sang Lào- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith khảo sát Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh. Ảnh: Moit.

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, sáng 7/11, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần thứ XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith đã đến khảo sát Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Tập đoàn Thành Công, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, với công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Đây là dự án hợp tác giữa TC Group và Skoda Auto (Cộng hòa Séc), đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu ô tô châu Âu đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Dây chuyền tại nhà máy được đầu tư theo công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường của châu Âu.

Ở giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp hai dòng xe Skoda Kushaq và Skoda Slavia theo hình thức CKD (hoàn thiện tại Việt Nam từ linh kiện nhập khẩu). Dự kiến từ năm 2026, dự án sẽ mở rộng sang sản xuất xe điện và linh kiện phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đón Bộ trưởng Lào, nhà máy ô tô công suất 120.000 xe/năm tuyên bố lấn sân sang xe điện và muốn xuất khẩu sang Lào- Ảnh 2.

Đại diện Bộ Công Thương Lào bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà TC Group đạt được trong lĩnh vực lắp ráp, chế tạo ô tô, đồng thời mong muốn tìm hiểu thêm về chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam để có thể học hỏi và vận dụng tại Lào.

Ông Lê Độ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công, cho biết doanh nghiệp hiện tập trung vào thị trường trong nước, song cũng hướng đến xuất khẩu sang các nước trong khu vực, đặc biệt là Lào. Lãnh đạo TC Group kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý của Lào để thúc đẩy hợp tác và đưa ô tô sản xuất tại Việt Nam ra thị trường nước bạn trong thời gian tới.

Thành lập từ năm 1999, Tập đoàn Thành Công (TC Group) là đối tác chiến lược của Hyundai Motor (Hàn Quốc) và Skoda Auto (Cộng hòa Séc). Doanh nghiệp sở hữu các tổ hợp nhà máy hiện đại tại Ninh Bình, Quảng Ninh và miền Trung, đồng thời định hướng xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất – phân phối – dịch vụ đến nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử”

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một 'sản vật' triệu USD của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc ồ ạt thu mua, nước ta là nhà xuất khẩu top 5 thế giới

Một 'sản vật' triệu USD của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc ồ ạt thu mua, nước ta là nhà xuất khẩu top 5 thế giới Nổi bật

Quay lưng với Nga, châu Âu tìm thấy 'cứu tinh' khí đốt cực khủng: tung ra thị trường hơn 10 triệu tấn trong một tháng, phá vỡ mọi kỷ lục

Quay lưng với Nga, châu Âu tìm thấy 'cứu tinh' khí đốt cực khủng: tung ra thị trường hơn 10 triệu tấn trong một tháng, phá vỡ mọi kỷ lục Nổi bật

Nhận được tin báo, cảnh sát đột kích 1 kho hàng, tịch thu lượng lớn dầu gội giả Sunsilk, Dove, Head & Shoulders, Pantene... đang chuẩn bị tuồn ra thị trường

Nhận được tin báo, cảnh sát đột kích 1 kho hàng, tịch thu lượng lớn dầu gội giả Sunsilk, Dove, Head & Shoulders, Pantene... đang chuẩn bị tuồn ra thị trường

18:48 , 07/11/2025
Xuất khẩu 10 tháng đạt hơn 390 tỷ USD

Xuất khẩu 10 tháng đạt hơn 390 tỷ USD

17:15 , 07/11/2025
KFC chính thức đưa món bánh mì vào menu

KFC chính thức đưa món bánh mì vào menu

16:21 , 07/11/2025
Đắk Lắk: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13, ngư dân bật khóc

Đắk Lắk: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13, ngư dân bật khóc

16:10 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên