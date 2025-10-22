Toyota Corolla Cross bất ngờ thêm bản offroad: Gầm cao, lốp khủng, cốp thiết kế cực lạ, nhưng có chi tiết làm cho đẹp chứ không mấy tác dụng

Toyota đã không ngần ngại thổi một làn gió mới vào mẫu crossover của mình bằng việc xây dựng một bản concept đặc biệt, biến chiếc Corolla Cross thông thường trở thành phương tiện dành cho những người đam mê phiêu lưu. Bản concept Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 độc nhất vô nhị sẽ được trình làng tại triển lãm SEMA 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 7/11 tại Las Vegas. Mỹ.

Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 sở hữu một gói bodykit độc đáo, trang bị off-road, bộ nâng gầm và lốp đa dụng all-terrain mạnh mẽ.

Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 được lấy cảm hứng từ núi Nasu ở Nhật Bản, một điểm đến nổi tiếng với hoạt động đi bộ đường dài, suối nước nóng và phiêu lưu ngoài trời. Ảnh: Toyota

Chiếc SUV nhỏ gọn này không chỉ nổi bật với bộ lốp Toyo Open Country A/T III chắc chắn mà còn cao ráo hơn nhờ hệ thống treo được nâng cấp và bộ la-zăng xe tải màu đen cứng cáp.

Vẻ ngoại hình hầm hố được nhấn nhá bởi bộ bodykit thiết kế riêng, bao gồm cản trước sau được làm mới, các tấm chắn bùn lớn, bệ bước chống trượt, đèn LED phụ bổ sung và một hốc gió trên nắp capo (nhưng dường như có phần không cần thiết). Ngoài ra, giá để đồ trên nóc xe mang thương hiệu Nasu kết hợp với xe đạp leo núi chuyên dụng để tỏ lòng tôn kính với nhà vô địch thế giới trẻ tuổi Asa Vermette.

Bên trong cabin, những cải tiến bao gồm đèn bệ bước chân, đèn mép khoang hành lý, đèn sàn xe cùng khoang hành lý có thiết kế độc đáo. Cốp xe có ngăn kéo đựng đồ có thể khóa và được trang bị loa Bluetooth JBL cỡ lớn cùng tủ lạnh di động.

Dưới nắp capo, mọi thứ vẫn giữ nguyên với bộ máy hybrid 2.0L sản sinh tổng cộng 196 mã lực, phân phối sức mạnh đến cả bốn bánh xe.

Bản concept này là thành quả của đội ngũ Phát triển Phụ tùng và Phụ kiện Dịch vụ (SPAD) của Toyota, qua quá trình thiết kế CAD, in 3D, gia công CNC và lắp ráp tại nhiều địa điểm khác nhau.

Phát ngôn viên của Toyota, Phó chủ tịch nhóm Marketing Mike Tripp chia sẻ: "Với phiên bản Corolla Cross Nasu, chúng tôi muốn thể hiện cách một trong những mẫu xe phổ biến và dễ tiếp cận nhất cũng có thể được biến hóa để thể hiện tinh thần phiêu lưu của Toyota".

Một số hình ảnh khác của Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026: