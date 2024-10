Toyota Land Cruiser Prado 2024 ra mắt Việt Nam: Giá từ 3,46 tỷ đồng, động cơ 267 mã lực, có ADAS, sẽ trưng bày ở VMS 2024

Hôm nay (16/10), Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser Prado 2024 hoàn toàn mới. Đây là thế hệ thứ 5 của dòng SUV nổi tiếng này.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.925 x 1.980 x 1.935 (mm), trục cơ sở ở mức 2.850mm và khoảng sáng gầm 215mm. Land Cruiser Prado 2024 sở hữu ngoại hình vuông vức đầy nam tính khi sử dụng nhiều đường thẳng. Đầu xe ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng hình chữ nhật sử dụng công nghệ LED toàn bộ. Lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản. Phần hông xe với hốc bánh xe cỡ lớn, tô điểm thêm sự vạm vỡ cho mẫu xe này. Mâm xe 20 inch 6 chấu kép sơn đen.

Vào bên trong, không gian nội thất cũng cho cảm giác khỏe khoắn, tương đồng với thiết kế ngoại thất. Vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều nút bấm chức năng, chỉnh điện 4 hướng. Đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto, đi kèm dàn âm thanh 12 loa JBL.

Xe thiết kế 7 ghế ngồi bọc da với cấu hình 2-3-2. Hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, có tính năng sưởi ấm và làm mát. Hàng ghế thứ 2 gập 60:40, có sưởi và làm mát. Một số tính năng đáng chú ý bao gồm gương chiếu hậu điện tử, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, có hộc lạnh, cửa sổ trời toàn cảnh...

Về vận hành, Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.4L tăng áp, cho công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430Nm. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Xe trang bị 5 chế độ lái onroad và 4 tùy chọn đi địa hình offroad.

Về an toàn, xe được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) trên cả hai phiên bản bao gồm những tính năng hỗ trợ bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách trên xe như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn đường (LDA) và Hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS) và Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Cảnh báo áp suất lốp (TPWS), Camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 8 túi khí...

Tại Việt Nam, Land Cruiser Prado 2024 được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Xe có giá bán từ 3,46 tỷ đồng cho phiên bản cửa sổ trời đơn. Nếu chọn phiên bản cửa sổ trời toàn cảnh, khách hàng cần bỏ ra thêm 20 triệu đồng. Trong khi nếu chọn màu trắng ngọc trai, mức giá sẽ cao hơn 11 triệu đồng.

Hãng xe Nhật cũng cho biết, mẫu xe này sẽ được trưng bày tại Vietnam Motor Show 2024 từ ngày 24/10 tới đây.