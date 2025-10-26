Toyota thay đổi

Toyota Motor đang chuẩn bị thông báo cho Hoa Kỳ về kế hoạch "tái nhập khẩu" xe được sản xuất tại các cơ sở của công ty tại Hoa Kỳ sang Nhật Bản, Nikkei đưa tin.



Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thăm Nhật Bản các ngày từ 27 đến19/10 và dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm cả Chủ tịch Toyota Akio Toyoda. Sáng kiến này, nhằm mục đích giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Nhật Bản, có thể sẽ được trình bày tại cuộc họp đó.

Tại Mỹ, Toyota đang bán một số mẫu xe không có sẵn tại Nhật Bản và có thể được nhập khẩu ngược, chẳng hạn như xe sedan Camry và xe bán tải Tundra. Nhà sản xuất ô tô này đang xem xét việc bán những mẫu xe này thông qua mạng lưới đại lý trong nước.

Sau các cuộc đàm phán thuế quan song phương, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch nới lỏng các quy định về nhập khẩu xe sản xuất tại Hoa Kỳ. Sau khi quá trình đó hoàn tất, Toyota sẽ xem xét chi tiết hơn về những mẫu xe nào sẽ được tái nhập khẩu và chiến lược bán hàng cho những chiếc xe này.

Động thái này sẽ mang đến cho người tiêu dùng Nhật Bản nhiều lựa chọn xe hơn, nhưng vẫn chưa rõ liệu những mẫu xe bán chạy tại Mỹ có được đón nhận mạnh mẽ tại Nhật Bản hay không. Những mẫu xe lớn hơn được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng có thể sẽ khó vận hành trên những con đường hẹp hơn của Nhật Bản.

Động thái này có thể không thúc đẩy lợi nhuận của Toyota, nhưng mang lại cho hãng xe này sự linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu toàn cầu. Việc bán cùng một mẫu xe ở cả hai thị trường sẽ cho phép công ty điều chỉnh sản xuất tại địa phương dựa trên nhu cầu. Điều này cũng có thể khuyến khích các nhà sản xuất ô tô Mỹ thiết kế các mẫu xe phù hợp hơn với thị trường Nhật Bản.

Sau khi Mỹ và Nhật Bản đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thuế quan, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng Nhật Bản sẽ mở cửa thị trường cho ô tô và xe tải. Ông từ lâu đã bày tỏ sự thất vọng vì xe sản xuất tại Mỹ không bán chạy tại Nhật Bản, mô tả sự khác biệt về tiêu chuẩn an toàn và các quy định khác là những rào cản phi thuế quan.

Vào tháng 7, Chủ tịch Toyota, ông Toyoda cho biết công ty đang nỗ lực nhập khẩu xe sản xuất tại Mỹ. Sau đó, ông cho biết hãng xe đang hợp tác với chính phủ Nhật Bản để "tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc nhập khẩu ô tô Mỹ".

CEO Toyota Koji Sato cũng cho biết trong tháng này rằng khả năng nhập khẩu ngược "vẫn là một ý tưởng đang được xem xét".



