Toyota Veloz Cross hybrid ra mắt tuần này: Dự kiến ngang giá bản xăng, có gói thể thao, dễ về Việt Nam đáp trả Xpander

Trước thềm sự kiện Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 (GJAW, diễn ra từ ngày 21 đến 30/11/2025), Toyota Astra Motor (TAM) tại Indonesia đã công bố sẽ giới thiệu mẫu xe Toyota Veloz hybrid.

Hình ảnh úp mở về Toyota Veloz hybrid mới. Ảnh: Auto2000

Theo thông tin từ một đại diện bán hàng Toyota tại Indonesia, Veloz hybrid sẽ có 4 phiên bản và giá khởi điểm bắt đầu từ 299 triệu Rupiah (tương đương khoảng 471 triệu VND). Nếu mức giá dự kiến là chính xác, Veloz hybrid sẽ trở thành mẫu xe điện hóa có giá rẻ nhất từ Toyota tại Indonesia thời điểm hiện tại, rẻ hơn cả Yaris Cross hybrid.

Trước đó, dữ liệu từ cơ quan quản lý đăng ký, kiểm định và thu thuế phương tiện cơ giới Samsat DKI Jakarta cho thấy một mã xe mới mang ký hiệu “W102RE” đã xuất hiện, với hai cấu hình gồm 1.5Q HV CVT và 1.5Q HV CVT TSS. Thông tin này cho thấy Veloz Cross hybrid nhiều khả năng sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện, đi kèm hộp số CVT, tương tự cấu hình hybrid quen thuộc trên các mẫu Toyota hiện nay, ví dụ như Yaris Cross.

Veloz mới có thể dùng động cơ 1.5L hybrid với gói thể thao. Ảnh: ST

Ngoài ra, mẫu xe này còn được cho biết sẽ biến thể Modellista thể thao. Hiện chưa rõ thiết kế Veloz hybrid có được trau chuốt lại hay không.

Ảnh dựng đồ họa Toyota Veloz với gói thể thao. Ảnh: AP

Bên cạnh kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm hybrid, Toyota Indonesia được cho là đang hoàn thiện dây chuyền lắp ráp pin nhằm phục vụ các mẫu xe hybrid thế hệ mới. Tính đến tháng 8/2025, xe hybrid đã chiếm 56% tổng doanh số của Toyota tại thị trường Indonesia.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chưa có phiên bản hybrid. Trong khi đó, danh mục xe hybrid của Toyota Việt Nam đang ngày càng mở rộng với các dòng Corolla Cross, Camry, Corolla Altis hay Yaris Cross... Việc Veloz hybrid chuẩn bị ra mắt tại Indonesia vì vậy được xem là tín hiệu tích cực, mở ra khả năng mẫu xe này sẽ sớm được giới thiệu tới người dùng Việt Nam.

Veloz Cross tại Việt Nam có thể cũng sẽ có động cơ hybrid trong tương lai. Ảnh: Toyota

Ở nhóm đối thủ trực tiếp, Mitsubishi Xpander cũng đã có phiên bản hybrid ra mắt tại Thái Lan và Indonesia, nhưng chưa phân phối tại Việt Nam. Nếu Toyota sớm giới thiệu Veloz Cross hybrid, đây có thể trở thành lợi thế quan trọng, giúp mẫu xe này rút ngắn khoảng cách doanh số với Xpander trong phân khúc MPV phổ thông.