Toyota Vios giảm sâu tại đại lý: Bản số sàn 350 triệu, lăn bánh vẫn thấp hơn giá niêm yết

Toyota Vios số sàn giảm hơn 100 triệu đồng tại đại lý

Theo ghi nhận, Toyota Vios bản số sàn đang được đại lý khu vực Hà Nội chào bán từ 350 triệu đồng. Mức giá này áp dụng cho xe có số VIN 2026. Trong khi đó, giá niêm yết của Vios bản số sàn hiện là 458 triệu đồng. Như vậy, mức giảm thực tế vào khoảng 108 triệu đồng.

Nếu lăn bánh tại các tỉnh, giá Toyota Vios số sàn vào khoảng 410 triệu đồng. Con số này gồm giá xe sau ưu đãi và các khoản thuế, phí bắt buộc. Như vậy, giá lăn bánh tỉnh của Vios vẫn thấp hơn giá niêm yết khoảng 48 triệu đồng.

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, khách hàng còn nhận thêm nhiều quà tặng. Theo nhân viên tư vấn, quà tặng gồm phim cách nhiệt, ô, 10 lít xăng, bơm lốp... Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng coupon bảo dưỡng cùng một số phụ kiện khác. Đáng chú ý, các quà tặng này có thể quy đổi thành tiền mặt nếu khách hàng muốn.

Toyota Vios đời 2026 đang nhận ưu đãi hơn 100 triệu đồng tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Với giá bán sau ưu đãi, Toyota Vios số sàn đã tiến sát nhóm xe hạng A. Cụ thể, giá Vios chỉ nhỉnh hơn Kia Morning bản số sàn khoảng 25 triệu đồng.

Hiện tại, THACO cũng đang áp dụng ưu đãi 16 triệu đồng cho Kia Morning. Nhờ đó, giá bán của mẫu hatchback này giảm còn khoảng 307 triệu đồng. Khi tính cả ưu đãi này, Vios số sàn đắt hơn Kia Morning khoảng 43 triệu đồng.

Toyota Vios tại Việt Nam

Toyota Vios lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 8/2003. Đây được xem là mẫu sedan "quốc dân" nhờ phù hợp với nhu cầu và kinh tế của hầu hết người dùng trong nước.

Toyota Việt Nam phân phối Vios với 3 phiên bản, 2 tùy chọn hộp số. Ảnh: Đại lý

Toyota Vios là mẫu sedan 5 chỗ sử dụng động cơ xăng. Xe đang được phân phối với 3 phiên bản, gồm E-MT, E-CVT và G-CVT. Tất cả đều được lắp ráp tại Việt Nam.

Về an toàn, Vios 1.5E-CVT được trang bị tới 7 túi khí. Bên cạnh đó, xe có camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, mẫu sedan này còn có cảnh báo tiền va chạm (PCS) và cảnh báo lệch làn (LDA). Các tính năng khác gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và đèn báo phanh khẩn cấp (EBS).

Theo số liệu lũy kế từ đầu năm nay đến tháng 9/2026, Toyota Vios đã bán được 6.931 xe. Kết quả này chỉ kém hơn Veloz Cross (7.152 xe) và Yaris Cross (10.669 xe).