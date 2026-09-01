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TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trên công trường dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (qua địa bàn TP. Cần Thơ), không khí thi công diễn ra khẩn trương cả trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Các nhà thầu tập trung nhân lực, tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ dự án.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 1.

Theo các kỹ sư, công nhân tại dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng﻿, dù làm việc vất vả nhưng mọi người đều yên tâm bám công trường nhờ các chính sách đãi ngộ tốt.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Út Nhỏ (xã Thới Lai, TP Cần Thơ) cho biết, những ngày tăng ca làm việc từ 7h đến 19h, có hôm đến 20h. Dịp lễ Quốc khánh năm nay, ông cùng các công nhân vẫn vui vẻ ở lại công trường làm việc.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 3.

“Anh em làm thêm được đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiền công được tính nhân 2, thậm chí nhân 3, còn được bồi dưỡng thêm và hỗ trợ chế độ ăn trong những ngày tăng ca” - ông Nhỏ chia sẻ.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 4.

Vận hành xe ủi trên công trường, với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng, ông Nguyễn Văn Mai (xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) chia sẻ, đây là mức lương khá ổn so với các công việc khác ở quê, còn được lo cơm trưa, các dịp lễ, Tết có thưởng. Riêng những ngày này đi làm được tính công nhân đôi, anh em có thêm thu nhập và yên tâm bám công trường﻿…

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 5.

Đại diện nhà thầu cho biết, nguồn vật liệu cát đến nay cơ bản được cung cấp, giúp đơn vị có điều kiện đẩy nhanh đắp gia tải, bố trí công nhân thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ. Nhà thầu cũng đảm bảo chế độ, bồi dưỡng cho người lao động làm việc trong ngày lễ﻿, làm thêm được thưởng riêng.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 6.
TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 7.
TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 8.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ (chủ đầu tư), dự án thành phần 2 của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 37km, tổng mức đầu tư hơn 9.725 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2022-2027.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 9.

Dự án có 5 gói thầu xây lắp, tiến độ thi công đạt khoảng 62% khối lượng hợp đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân hơn 58%, lũy kế giải ngân đến nay đạt gần 94%.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 10.
TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 11.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ kiểm tra dự án.

TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ- Ảnh 12.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188km, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1 qua An Giang dài hơn 57km, các dự án thành phần 2, 3 và 4 qua Cần Thơ tổng chiều dài gần 132km. Về tiến độ thi công, dự án thành phần 1 hiện đạt khoảng 80% khối lượng, cơ bản đảm bảo kế hoạch do chủ động được nguồn vật liệu. Còn các dự án thành phần 2, 3 và 4 tổng khối lượng đến nay đạt khoảng 60%, còn khó khăn về nguồn cát san lấp, nhất là dự án thành phần 4.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các mốc tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giải pháp bù tiến độ (nếu có). Các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đủ nguồn vật liệu theo tiến độ thi công; đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng thẩm quyền và cân đối bố trí đủ vốn cho các hạng mục cần thiết để đưa dự án vào khai thác đồng bộ.

Theo Cảnh Kỳ

Báo Tiền phong

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