TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ

Vận hành xe ủi trên công trường, với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng, ông Nguyễn Văn Mai (xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) chia sẻ, đây là mức lương khá ổn so với các công việc khác ở quê, còn được lo cơm trưa, các dịp lễ, Tết có thưởng. Riêng những ngày này đi làm được tính công nhân đôi, anh em có thêm thu nhập và yên tâm bám công trường﻿…