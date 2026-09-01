Đường ven biển gần 100 tỷ đồng ở Quảng Ngãi tăng tốc về đích

Theo đó, đoạn tuyến từ Km76+230 đến Km82+000 đi qua địa bàn xã Mỏ Cày và Lân Phong (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 5,77 km, tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 6/9/2025, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại công trường, phần mặt đường đã được thảm bê tông nhựa toàn tuyến. Những ngày này, công nhân và máy móc tiếp tục được huy động để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt cọc tiêu, lan can, hộ lan, biển báo, biển chỉ dẫn và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông.

Đoạn từ Km76+230 - Km82+000 đã thảm nhựa, chạy thẳng tắp giữa hai bên là rừng dương ven biển.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư), đến nay công trình đạt hơn 92% khối lượng, giá trị thực hiện khoảng 75 tỷ đồng. Phần việc còn lại chiếm khoảng 8%, chủ yếu tập trung vào các hạng mục an toàn giao thông.

Ông Trần Hoàng Vĩnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ những hạng mục còn lại trong khoảng một tuần tới.

Mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 80km/h.

Được biết, đoạn tuyến này là một phần của tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh dài khoảng 109km, một trong những trục giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi. Tuyến đường kết nối từ khu vực giáp Đà Nẵng đến khu vực tiếp giáp tỉnh Gia Lai, đi qua nhiều vùng cảnh quan ven biển, đồng bằng, cửa sông và khu vực sản xuất nông nghiệp.

Toàn tuyến được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I dài khoảng 30 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Giai đoạn IIB đang tiếp tục được đầu tư nhằm từng bước nối thông các đoạn tuyến ven biển, mở rộng không gian phát triển về phía biển.

Tuyến có nền đường rộng 12m.

Theo chủ đầu tư, cùng với việc hoàn thiện đoạn tuyến gần 6 km, đơn vị đang phối hợp với các địa phương tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, từng bước nối thông các đoạn đường ven biển đang triển khai và nghiên cứu kéo dài tuyến về phía Nam.

Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ những hạng mục còn lại trong khoảng một tuần tới.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đoạn đường mới sẽ tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân xã Mỏ Cày, Lân Phong và khu vực lân cận, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời chia sẻ áp lực giao thông trên Quốc lộ 1A.