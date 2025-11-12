TP của Việt Nam tăng tốc, quyết xây đại công trình 16.000 ha đẳng cấp Olympic khiến khu vực trầm trồ

Hà Nội phê duyệt quy hoạch Phân khu đô thị thể thao Olympic – Khu B quy mô 4.560 ha

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5398/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, tỷ lệ 1/2.000. Đây là bước triển khai quan trọng tiếp theo trong định hướng phát triển đô thị thể thao quy mô lớn của Thủ đô, sau khi phê duyệt Khu A trước đó.

Theo nội dung quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Phạm vi được xác định cụ thể:

Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ bao gồm nhiều chức năng sử dụng đất đa dạng, trong đó có đất thể dục thể thao, đất đơn vị ở hiện trạng và quy hoạch, đất hỗn hợp và dịch vụ công cộng đô thị, đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối, cùng với các khu vực trường học, cây xanh công cộng, di tích – tôn giáo, mặt nước, đất giao thông và đất nông nghiệp. Việc bố trí đồng bộ các hạng mục này nhằm bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội – môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội) được giao là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức chỉ định thông thường, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, trong khi UBND TP. Hà Nội là cơ quan phê duyệt. Thời gian lập đồ án được yêu cầu không quá 9 tháng kể từ ngày ban hành nhiệm vụ.

Việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic – Khu B được đánh giá là một trong những dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển không gian phía Nam sông Hồng. Khi hoàn thiện, khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thể thao – văn hóa – du lịch tầm cỡ khu vực, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển hạ tầng, dịch vụ, giáo dục và du lịch, hướng tới mục tiêu xây dựng “Hà Nội – Thành phố sáng tạo, thể thao và bền vững” vào năm 2065.

Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic – Khu A

Trước đó, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 5397/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic – Khu A, tỷ lệ 1/2.000.

Tổng quy mô nghiên cứu toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081 ha, trong đó riêng Khu A – giai đoạn đầu tiên được triển khai – có diện tích 3.280 ha. Thời hạn quy hoạch kéo dài đến năm 2045, với tầm nhìn đến năm 2065.

Theo định hướng, khu đô thị thể thao Olympic sẽ được quy hoạch thành tổ hợp thể thao – du lịch – sinh thái hiện đại, bao gồm khu liên hợp thể thao đạt tiêu chuẩn Olympic, các làng vận động viên, trung tâm huấn luyện, cùng hệ thống dịch vụ lưu trú, thương mại, giải trí, văn hóa và cảnh quan sinh thái.

Mục tiêu là hình thành một quần thể đô thị năng động, xanh, thông minh, vừa phục vụ nhu cầu của người dân, vừa đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế như Đại hội thể thao châu Á hay Thế vận hội Olympic trong tương lai.

Khu đô thị thể thao Olympic còn mang ý nghĩa về phát triển bền vững và môi trường sinh thái. Với định hướng kết hợp thể thao, du lịch và sinh thái, dự án sẽ tạo nên một quần thể đô thị xanh – thông minh – đáng sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển “Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại” đến năm 2050.

Các khu làng vận động viên, trung tâm huấn luyện, khu lưu trú và thương mại – dịch vụ sẽ được quy hoạch hài hòa với cảnh quan, sử dụng năng lượng sạch và công nghệ thân thiện môi trường.

Ngoài ra, dự án còn có tác động xã hội tích cực, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu vực phía Nam. Khi đi vào hoạt động, khu đô thị thể thao Olympic sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại và hội nhập quốc tế, là minh chứng cho nỗ lực xây dựng một đô thị năng động, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.