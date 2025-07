UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025.



Phố Hàng Lọng, thời Pháp gọi là đường Quan Lộ (route Mandarine). Ảnh: baotanglichsu.vn

Theo đó, Hà Nội dự kiến đặt tên 38 đường, phố đặt tên mới, 6 phố điều chỉnh độ dài, 14 công trình công cộng đặt tên mới và 1 công trình công cộng được đổi tên thuộc 18 quận, huyện cũ. Đáng chú ý, trong Tờ trình, TP Hà Nội muốn khôi phục phố Hàng Lọng cho đoạn từ ngã tư giao phố Trần Bình Trọng đến ngã ba giao phố Yết Kiêu Dài, dài 174 m, rộng 13 m, lòng đường 7 m, vỉa hè mỗi bên 3 m.

Nhiều trụ sở cơ quan nằm tại khu vực này như: Trụ sở Báo Lao động Thủ đô, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mặt sau Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

"Đặt lại tên phố Hàng Lọng là mong muốn của chính quyền và nhân dân địa phương nhằm lưu giữ lại tên một phố "hàng" của Hà Nội xưa, tiếp tục giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho các thế hệ trẻ"- tờ trình nêu.

Hàng Lọng là tên một phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũ. Tên phố Hàng Lọng được cho là xuất hiện vào khoảng cuối triều Lê đầu triều Nguyễn và đã qua nhiều lần đổi tên.

Xuất xứ tên Hàng Lọng là do dân vùng này làm và bán kiệu, ô, lọng cho các quan và đình chùa. Ở phố Hàng Lọng trước đây từng có đền thờ ông tổ nghề lọng - thêu là Lê Công Hành. Quá trình tồn tại còn có ngõ Hàng Lọng, do thực hiện dự án an ninh quốc phòng nên đã được giải phóng mặt bằng.

Tờ trình đặt đổi tên đường phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 25, diễn ra ngày 8 đến ngày 11-7.