TP HCM bất ngờ vượt Bangkok trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính

Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, TP HCM đứng 95/120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá hồi tháng 3 vừa qua.

Còn nếu so với năm 2024, TP HCM đã tăng tổng cộng 10 bậc xếp hạng. Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng mới nhất, TP HCM bất ngờ vượt Bangkok (Thái Lan) trong xếp hạng trung tâm tài chính quốc tế.

Cụ thể, TP HCM đã tăng 3 bậc, từ vị trí 98 (GFCI 37) lên 95 trong GFCI 38, với điểm số 664 (tăng 10 điểm). Trong khi đó, Bangkok tụt 6 bậc, xếp 102/120 thành phố trong bảng xếp hạng với điểm số 657.

Điểm GFCI được tính bằng 145 yếu tố đầu vào, cung cấp bởi bên thứ 3 gồm Liên hợp quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Minh bạch quốc tế, Quỹ World Wide Web và các đơn vị khác.

Chỉ trong thời gian ngắn, TP HCM đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với các trung tâm tài chính khu vực. Ảnh: Hoàng Triều

Theo bảng xếp hạng mới nhất, hai thành phố dẫn đầu là New York (Mỹ) và London (Anh); Hồng Kông (Trung Quốc) giữ vị trí trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới. Đại diện của khu vực Đông Nam Á là Singapore tăng 13 điểm nhưng vẫn giữ vững vị trí đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Các vị trí tiếp theo thuộc về San Francisco, Chicago, Los Angeles của Mỹ; Thượng Hải, Thâm Quyến của Trung Quốc; Seoul (Hàn Quốc); Dubai (UAE); Frankfurt (Đức)...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM, nhận định TP HCM nằm trong nhóm các trung tâm được dự báo sẽ trở nên quan trọng hơn trong 2-3 năm tới, khi có 12 lượt nhắc đến cùng với các trung tâm lớn khác như Dubai, Singapore, Riyadh hay Abu Dhabi…

"Chỉ trong thời gian ngắn, TP HCM đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với các trung tâm tài chính khu vực, nhất là Singapore - "người hàng xóm" Đông Nam Á - đang đứng vững ở vị trí tốp 4 toàn cầu, càng thôi thúc TP HCM bứt phá. Việc leo hạng liên tục cho thấy TP HCM đang đi đúng hướng trên hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh tài chính" – PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói.

Trong tầm nhìn dài hạn đã được vạch ra, Việt Nam đặt mục tiêu trung tâm tài chính quốc tế TP HCM sẽ vươn vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2035, tạo nền tảng để tiến xa hơn nữa trong thập niên tới.