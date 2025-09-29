Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM bất ngờ vượt Bangkok trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính

29-09-2025 - 10:16 AM | Bất động sản

Việc leo hạng liên tục cho thấy TP HCM đang đi đúng hướng trên hành trình trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, TP HCM đứng 95/120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá hồi tháng 3 vừa qua. 

Còn nếu so với năm 2024, TP HCM đã tăng tổng cộng 10 bậc xếp hạng. Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng mới nhất, TP HCM bất ngờ vượt Bangkok (Thái Lan) trong xếp hạng trung tâm tài chính quốc tế. 

Cụ thể, TP HCM đã tăng 3 bậc, từ vị trí 98 (GFCI 37) lên 95 trong GFCI 38, với điểm số 664 (tăng 10 điểm). Trong khi đó, Bangkok tụt 6 bậc, xếp 102/120 thành phố trong bảng xếp hạng với điểm số 657.

Điểm GFCI được tính bằng 145 yếu tố đầu vào, cung cấp bởi bên thứ 3 gồm Liên hợp quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Minh bạch quốc tế, Quỹ World Wide Web và các đơn vị khác.

TP HCM bất ngờ vượt Bangkok trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính- Ảnh 1.

Chỉ trong thời gian ngắn, TP HCM đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với các trung tâm tài chính khu vực. Ảnh: Hoàng Triều

Theo bảng xếp hạng mới nhất, hai thành phố dẫn đầu là New York (Mỹ) và London (Anh); Hồng Kông (Trung Quốc) giữ vị trí trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới. Đại diện của khu vực Đông Nam Á là Singapore tăng 13 điểm nhưng vẫn giữ vững vị trí đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Các vị trí tiếp theo thuộc về San Francisco, Chicago, Los Angeles của Mỹ; Thượng Hải, Thâm Quyến của Trung Quốc; Seoul (Hàn Quốc); Dubai (UAE); Frankfurt (Đức)...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM, nhận định TP HCM nằm trong nhóm các trung tâm được dự báo sẽ trở nên quan trọng hơn trong 2-3 năm tới, khi có 12 lượt nhắc đến cùng với các trung tâm lớn khác như Dubai, Singapore, Riyadh hay Abu Dhabi…

"Chỉ trong thời gian ngắn, TP HCM đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với các trung tâm tài chính khu vực, nhất là Singapore - "người hàng xóm" Đông Nam Á - đang đứng vững ở vị trí tốp 4 toàn cầu, càng thôi thúc TP HCM bứt phá. Việc leo hạng liên tục cho thấy TP HCM đang đi đúng hướng trên hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh tài chính" – PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói.

Trong tầm nhìn dài hạn đã được vạch ra, Việt Nam đặt mục tiêu trung tâm tài chính quốc tế TP HCM sẽ vươn vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2035, tạo nền tảng để tiến xa hơn nữa trong thập niên tới.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ đặt tại TP HCM và TP Đà Nẵng. Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM có phạm vi dự kiến khoảng 686 ha, thuộc khu vực quận 1 (cũ) và khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Giữa tháng 8-2025, tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn được khánh thành, đánh dấu sự khởi đầu trong tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Theo Thái Phương

Người Lao động

Từ Khóa:
TP HCM, Bangkok

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi

Ngắm vị trí ga của tuyến metro gần 36.000 tỷ sắp khởi công: Sunshine Riverside, Starlake và hàng loạt dự án hưởng lợi Nổi bật

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã Nổi bật

Hà Nội: Thiếu đất tái định cư, dự án khu đô thị nhiều năm vẫn chưa xong GPMB

Hà Nội: Thiếu đất tái định cư, dự án khu đô thị nhiều năm vẫn chưa xong GPMB

11:02 , 29/09/2025
Đòi lại nhà cho thuê trước hạn có phải bồi thường không?

Đòi lại nhà cho thuê trước hạn có phải bồi thường không?

11:01 , 29/09/2025
Hà Nội: Rút hồ sơ trình 3 dự án khỏi kỳ họp HĐND thành phố

Hà Nội: Rút hồ sơ trình 3 dự án khỏi kỳ họp HĐND thành phố

11:00 , 29/09/2025
Làm hỏng nhà thuê, bên thuê phải chịu trách nhiệm thế nào?

Làm hỏng nhà thuê, bên thuê phải chịu trách nhiệm thế nào?

11:00 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên