TP HCM chi hơn 3.500 tỉ đồng làm đường giảm ùn tắc cửa ngõ

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2).

Dự án có chiều dài gần 4,5 km, mặt cắt ngang 40 m với 6 làn xe, đi qua khu vực đông dân cư. Ngoài tuyến chính, dự án còn có đoạn kết nối với đường Lê Thị Riêng dài khoảng 200 m, rộng 30 m.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.563 tỉ đồng. Dự án ảnh hưởng 299 hộ dân, trong đó 222 hộ bị giải tỏa trắng.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ thực hiện từ quý I đến quý IV-2026; lựa chọn nhà thầu thi công quý III và IV-2026; khởi công công trình vào cuối năm 2026 và hoàn thành cuối năm 2027.

Phối cảnh đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân sau khi làm xong

Khi hoàn thành, tuyến đường liên phường này sẽ trở thành trục giao thông quan trọng, chia sẻ lưu lượng với các tuyến đường hiện hữu, đặc biệt giúp giảm áp lực trên Quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Bình Phước đến ngã tư Ga.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Chủ tịch UBND TP HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM - chủ đầu tư, phối hợp UBND phường Thới An khẩn trương điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, bảo đảm dự án phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đồng thời, chủ đầu tư phải lập kế hoạch chi tiết, từ tiến độ thực hiện, giải ngân vốn hàng tháng đến phương án xử lý khi phát sinh khó khăn, báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền.

Sở Xây dựng TP HCM được giao kiểm tra, giám sát quá trình điều chỉnh quy hoạch, hướng dẫn Ban Giao thông khẩn trương hoàn tất hồ sơ trình HĐND Thành phố để cân đối, bổ sung vốn trong năm 2025.

Sở Tài chính TP HCM tham mưu, đề xuất bố trí đủ vốn theo tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

UBND phường Thới An chủ trì cùng Ban Giao thông hoàn tất điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch liên quan, trình phê duyệt trước ngày 30-10-2025.