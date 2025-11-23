TP HCM kích hoạt hơn 900 dự án hạ tầng giai đoạn 2026 - 2030

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giao nhiệm vụ lập các loại báo cáo đầu tư công – từ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo điều chỉnh đến đề xuất chủ trương đầu tư – cho hàng loạt dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hơn 900 dự án hạ tầng tại TP HCM sẽ được giao lập báo cáo

Theo quyết định, có 932 dự án được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất chủ trương đầu tư. Đây phần lớn là các dự án nhóm A, B, C thuộc lĩnh vực giao thông – hạ tầng đô thị, trải rộng trên địa bàn TP HCM và các tỉnh giáp ranh.

Trong nhóm dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM chủ trì có nhiều dự án lớn như đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công), đường ven biển qua Cần Giờ – An Thới Đông – Nhà Bè, đường ven sông Sài Gòn từ mũi đèn đỏ đến cầu Bến Súc. Ngoài ra, còn có loạt dự án cải tạo – mở rộng hạ tầng trọng yếu: Tỉnh lộ 10, Dương Quảng Hàm, Tân Kỳ – Tân Quý, nút giao Linh Xuân, nút giao Quốc lộ 1 – Vườn Lài…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương được giao lập báo cáo cho các dự án liên vùng như Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn – Bình Chuẩn, trùng với đường Mỹ Phước – Tân Vạn), đường nối Vành đai 3 với sân bay Biên Hòa, nâng cấp Quốc lộ 1K, cùng nhiều dự án giao thông then chốt qua địa bàn tỉnh.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được giao triển khai báo cáo tiền khả thi cho các dự án quy mô lớn như cao tốc kết nối sân bay Long Thành – Hồ Tràm, nâng cấp Quốc lộ 51 và tuyến 991 nối dài.

Bên cạnh nhóm dự án mới, TP còn giao lập báo cáo điều chỉnh cho 5 dự án nhóm A, B, C để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030. Cụ thể:

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Công viên Hồ Khánh Hội giai đoạn 4: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện.

Dự án mở mới đường đê bao dọc rạch Bà Cô (đường N8): giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương.

Dự án xây dựng đường N8 – N10 (từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Thị Minh Khai): giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương.

Dự án đường trục chính Đông – Tây: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương.

Dự án tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát TP HCM: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh.

Đồng thời TP HCM cũng điều chỉnh nhiệm vụ lập báo cáo cho gần 1.000 dự án đã từng được phê duyệt trước đó, nhằm cập nhật nhu cầu đầu tư và phù hợp quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực an ninh – quốc phòng, UBND TP yêu cầu Công an TP, Bộ Tư lệnh TP và Bộ đội Biên phòng TP làm việc với cơ quan cấp trên và căn cứ quy định tại Nghị định 149/2025 để thống nhất danh mục, phương thức chi và thời gian thực hiện trước khi trình UBND TP.

TP giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Các sở ngành, UBND quận huyện, thành phố thuộc TP HCM có trách nhiệm phối hợp, cho ý kiến chuyên môn trong quá trình lập, trình và thẩm định các báo cáo trên.