TP HCM sắp tung đợt kích cầu du lịch lớn

Ngày 19-8, Sở Du lịch TP HCM tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kích cầu du lịch năm 2025. Một loạt giải pháp kích cầu về điểm đến văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đã được đưa ra nhằm hướng đến mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế.

Điểm sáng của du lịch nội địa

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, ngành du lịch TP HCM đã đón hơn 4,55 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa đạt 21,7 triệu lượt, tăng 8,2%. Doanh thu du lịch ước đạt 140.305 tỉ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp cho rằng xu hướng lựa chọn điểm đến trong nước đã trở thành điểm sáng của thị trường năm nay, thay vì ưu tiên du lịch nước ngoài như trước đây.

Việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng mở ra lợi thế mới cho TP HCM, giúp hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng. Cùng với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, gồm 2 sân bay, hệ thống cao tốc và metro, thành phố có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch, từ đô thị, công nghiệp đến biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái, làng nghề và du lịch cộng đồng.

Đoàn khách Ba Lan tham quan TP HCM. Ảnh: LAM GIANG

Đáng chú ý, TP HCM vừa được xếp hạng 2 trong khảo sát "City Pulse 2025 - The Magnetic City" của Gensler về khả năng giữ chân cư dân quốc tế, vượt qua nhiều đô thị lớn như Singapore, Sydney hay Berlin.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, kết quả này cho thấy thành phố không chỉ là điểm đến để làm việc và du lịch mà còn là nơi đáng sống, truyền cảm hứng và tạo sự gắn bó lâu dài. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch nhìn nhận lại giá trị bền vững của điểm đến, khi du lịch không còn chỉ là chuyến đi ngắn ngày mà trở thành hành trình trải nghiệm và kết nối cảm xúc.

"Thành phố giữ chân được cư dân thì cũng sẽ giữ chân được du khách, đặc biệt là nhóm khách dài ngày, chuyên gia quốc tế và người trẻ dịch chuyển toàn cầu. Đây là nền tảng quan trọng để du lịch TP HCM cũng như cả nước định vị hình ảnh một đô thị hiện đại, giàu bản sắc và chiều sâu văn hóa" - ông Hiền Hòa nhấn mạnh.

Với kết quả đạt được, ngành du lịch TP HCM đang tăng tốc với hàng loạt chính sách kích cầu và quảng bá quốc tế, trong đó nổi bật là việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 229/NQ-CP của Chính phủ về miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu. Đây được xem là "đòn bẩy" quan trọng để thành phố hiện thực hóa mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu 290.000 tỉ đồng trong năm 2025.

Mở chiến dịch quảng bá mạnh mẽ

Theo Sở Du lịch TP HCM, toàn ngành đang tập trung quảng bá mạnh mẽ về chính sách miễn visa tại các thị trường quốc tế trọng điểm. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc sở, cho biết chính sách này cùng chuỗi chương trình kích cầu kéo dài đến cuối năm sẽ góp phần thu hút và giữ chân khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của TP HCM như một siêu đô thị thân thiện, năng động và giàu cảm hứng sáng tạo.

"Chúng tôi đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để mang đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách, đồng thời xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện và phong phú, giúp hành trình khám phá thành phố trở nên dễ dàng nhưng vẫn đầy dấu ấn riêng" - bà Hoa chia sẻ.

Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kích cầu từ nay đến cuối năm là hợp tác giữa Sở Du lịch TP HCM và Traveloka Việt Nam. Theo đó, nền tảng này sẽ triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến trên kênh số, đồng thời tung ra gói ưu đãi hơn 4 tỉ đồng e-voucher dành cho du khách đặt vé máy bay và phòng khách sạn tại TP HCM.

Chương trình có sự tham gia của cả hệ sinh thái du lịch: từ các hãng hàng không với giá vé ưu đãi, khách sạn - khu nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế, đến những nhà hàng đặc sản, dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Song song đó, thành phố còn chú trọng quảng bá giá trị ẩm thực đặc sắc. Sở Du lịch vừa ký kết hợp tác với Foody, đơn vị vận hành Shopee Food, để triển khai chương trình "hộ chiếu ẩm thực", công cụ tương tác thông minh giúp du khách dễ dàng "check-in" hành trình ẩm thực đa dạng của thành phố.

Các tour ẩm thực chuyên đề cũng sẽ được giới thiệu, đưa du khách khám phá từ món truyền thống, nhà hàng đặc sản cho đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ, góp phần định vị TP HCM là "thiên đường ẩm thực" hàng đầu cả nước.

Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, TP HCM có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch đa dạng như MICE (hội nghị, hội thảo), du lịch mua sắm, y tế, hay nghỉ dưỡng biển đảo. Việc hợp tác giữa thành phố và các nền tảng công nghệ sẽ giúp quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh TP HCM như một điểm đến hấp dẫn, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực.

Cần có chiến lược định vị sản phẩm và thị trường Các chuyên gia cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường châu Âu sau chính sách miễn visa, TP HCM cần xây dựng chiến lược định vị sản phẩm và thị trường một cách rõ ràng, thay vì dàn trải nguồn lực. TS Justin Matthew Pang, Chủ nhiệm cấp cao Bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn - Đại học RMIT Việt Nam, phân tích khách châu Âu thường có thời gian lưu trú dài, từ 8 - 20 ngày cho một hành trình châu Á, mức chi tiêu cao (từ 1.500 - 2.500 USD/chuyến) và ưu tiên trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên cùng các hoạt động bền vững. "Việc miễn thị thực có thể sẽ khiến lượng khách từ nhóm này tăng rõ rệt trong mùa cao điểm sắp tới. Về dài hạn, nếu kết hợp mở rộng thị thực điện tử, tăng tần suất các chuyến bay và cải thiện chất lượng dịch vụ, Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững từ các thị trường này" - ông Pang nhận định. Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure, nhấn mạnh TP HCM sau sáp nhập hành chính cần xác định rõ sản phẩm du lịch cốt lõi và thị trường mục tiêu, từ đó triển khai chiến lược marketing phù hợp cho từng nhóm khách...

Theo Nghị quyết số 229/NQ-CP, Việt Nam miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước gồm: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Czech, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ từ ngày 15-8-2025 đến hết ngày 14-8-2028.



