Một doanh nghiệp bất động sản phía Nam muốn làm khu du lịch sinh thái 900 tỷ đồng tại Ninh Bình

Công ty TNHH Bất động sản CT (CT Land) vừa gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường với nội dung tham vấn về liên quan dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Yên Quang.

Tổng diện tích Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Yên Quang tại các xã Nho Quan, Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) là khoảng 274ha mặt nước hồ Yên Quang, bao gồm 4 hồ nhỏ với diện tích lần lượt: hồ 01 là khoảng 62,73ha, hồ 02 là khoảng 64,19ha, hồ 03 là khoảng 107,3ha, hồ 04 là khoảng 39,81ha.

Dự án được chia thành 2 phân khu chức năng là "khu tĩnh" và "khu động". Trong đó, khu tĩnh (bao gồm hồ 1 và hồ 2) với chức năng bao gồm các nhóm nhà nổi phục vụ lưu trú cá nhân, gia đình nhỏ; các hoạt động trị liệu sức khỏe với các hoạt động retreat & healing, tắm khoáng,...

Khu động (bao gồm hồ 3 và hồ 4) với chức năng bao gồm các nhóm nhà nổi phục vụ lưu trú cho đội nhóm, gia đình lớn; các khu trải nghiệm vui chơi, giải trí trên mặt hồ; các hoạt động hướng đạo sinh - giáo dục kết hợp giải trí Edutainment; các hoạt động du lịch theo mô hình MICE (du lịch kết hợp giữa nghỉ dưỡng với tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, khen thưởng)...

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tổng vốn đầu tư là 900 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 135 tỷ đồng; vốn huy động, vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 765 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2024 đến quý III/2025 lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý liên quan để xin cấp phép hoạt động.

Từ quý IV/2025 đến quý I/2026 khởi công, triển khai xây dựng dự án; quý II/2026 đến quý III/2026, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử; quý IV/2026, chính thức đưa dự án đi vào hoạt động. Từ quý IV/2029, đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

Về doanh nghiệp đề xuất dự án, CT Land được thành lập vào ngày 18/11/2008, địa chỉ trụ sở tại 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 (cũ), TP. HCM. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 2.000 tỷ đồng. Người theo đại diện pháp luật là ông Trần Kim Chung (SN 1967)- Chủ tịch HĐQT.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 5/2025), vốn điều lệ của doanh nghiệp là 5.000 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Viện Qui hoạch 4.0 (12%); Công ty CP Tập đoàn CT Group (8,88%); Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Ngọc Phát (40%); Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Keysu (38%) và ông Trần Kim Chung (1,12%).

Ông Nguyễn Tiến Phúc là người đại diện phần vốn góp của Viện Qui hoạch 4.0 tại CT Land, còn bà Hoàng Bạch Dương đại diện 8,88% phần vốn góp của CT Group tại CT Land.

Hiện, bà Ngô Thị Minh Ngọc (SN 1994) là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của CT Land.

Theo giới thiệu, CT Land là chủ đầu tư của một loạt dự án như Tòa nhà Léman Luxury Apartments, CT Plaza, I-Home,... Doanh nghiệp này đang sở hữu những quỹ đất rộng lớn tại các khu vực chiến lược của TP.HCM, cùng với một số khu đô thị mới ở các vùng lân cận.

Trong số các cổ đông của CT Land, đáng chú ý có CT Group và ông Trần Kim Chung.

Trên trang web chính thức, CT Group tự giới thiệu là "một trong những tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam" với hệ sinh thái gồm 68 công ty thành viên hiện diện tại 12 nước, hoạt động đa lĩnh vực.

Theo tìm hiểu, CT Group tiền thân là Công ty cổ phần tập đoàn C.T, được thành lập tháng 4/2009.

Tháng 7/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Chính Trực, ông Trần Kim Chung (SN 1967) là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn CT Group như hiện nay, ông Trần Kim Chung vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài các lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, xây dựng, ẩm thực,..., Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung còn từng lấn sân sang lĩnh vực ngân hàng khi tham gia Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với vị trí thành viên HĐQT từ tháng 11/2017.