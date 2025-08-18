Loạt lãnh đạo bất động sản nhận thù lao cao ngất ngưởng giữa mùa kinh doanh co hẹp

Nửa đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, thậm chí rơi vào thua lỗ. Thế nhưng, một nghịch lý lại xuất hiện khi thu nhập của lãnh đạo ở không ít công ty vẫn ở mức cao, thậm chí tăng so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư địa ốc No Va (Novaland , HoSE: NVL) là ví dụ điển hình cho nghịch lý này. Dù trong nửa đầu năm vẫn gánh khoản lỗ 666,2 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp vẫn mạnh tay chi 7,2 tỷ đồng tiền lương và thù lao cho các lãnh đạo, cao hơn 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn nhận 600 triệu đồng cho 6 tháng đầu năm, giữ nguyên so với cùng kỳ. Hai Thành viên HĐQT gồm ông Hoàng Đức Hùng và Phạm Tiến Vân cũng nhận 300 triệu đồng mỗi người.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc hưởng tới 2,4 tỷ đồng, tương đương 400 triệu đồng mỗi tháng. Con số này cao hơn gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, khi ông bắc còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính của công ty.

Hai Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thanh Vân và Cao Trần Duy Nam cũng nhận trên 1,3 tỷ đồng mỗi người trong nửa đầu năm, tương ứng khoảng 220-230 triệu đồng mỗi tháng.

Thu nhập ban lãnh đạo Novaland trong nửa đầu năm 2025.

Hay như tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) chứng kiến lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm giảm 58% xuống còn 90,3 tỷ đồng, nhưng thu nhập lãnh đạo lại tăng đáng kể.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng nhận 1,24 tỷ đồng, tăng 66% từ mức 747 triệu đồng cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, thu nhập của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mai Giang cũng tăng 35% lên 680 triệu đồng, Kế toán trưởng Nguyễn Thành Châu nhận 625 triệu đồng, tăng 16%.

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, HoSE: VPI) cũng nằm trong nhóm duy trì mức đãi ngộ cao dù lợi nhuận quý II giảm tới 70% xuống 6,83 tỷ đồng.

Trong kỳ, thu nhập của các lãnh đạo công ty tăng hơn 25% so với cùng kỳ lên 4,35 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Tô Như Toàn nhận 603 triệu đồng/quý, tương đương hơn 200 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc thường trực Tô Như Thắng hưởng 483 triệu đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Các Phó Chủ tịch còn lại như Nguyễn Diệu Tú, Triệu Hữu Đại cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác đều nhận khoảng 400 triệu đồng trong quý II/2025.

Trái ngược với xu hướng chung khi nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lãi lao dốc nhưng thu nhập lãnh đạo vẫn tăng, vẫn có những cái tên ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2025 với mức đãi ngộ cao dành cho ban lãnh đạo.

Nổi bật CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) khi trong nửa đầu năm ghi nhận 2.064 tỷ đồng doanh thu thuần và 208 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 4,5 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, phần lớn nhờ kết quả tích cực từ quý đầu năm.

Nhờ kết quả này, công ty đã chi hơn 34 tỷ đồng thù lao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cao hơn 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Nam Long không thuyết minh chi tiết thu nhập của từng lãnh đạo.

Tương tự, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) nửa đầu năm 2025 ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 70% lên 6,7 tỷ đồng nhờ doanh thu tài chính cải thiện và chi phí lãi vay giảm.

Trong kỳ, công ty dành gần 1/3 lợi nhuận, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng để trả thu nhập cho các lãnh đạo. Bao gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường nhận 900 triệu đồng; Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận 600 triệu đồng. Các thành viên HĐQT còn lại có mức thu nhập dao động từ 19 đến 90 triệu đồng mỗi người.

Trong quý II/2025, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Nhờ bàn giao các dự án dở dang và tiết giảm chi phí quản lý nên nửa đầu năm lợi nhuận công ty tăng 12% so với cùng kỳ lên 115 tỷ đồng.

Dù thu nhập của các lãnh đạo công ty giữ nguyên so với cùng kỳ song vẫn ở mức cao đáng kể so với trong ngành. Trong đó đáng chú ý là Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nhận hơn 1,4 tỷ đồng trong quý II, tương đương gần 467 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt cũng nhận 485 triệu đồng trong quý, Phó Chủ tịch Nguyễn Tấn Danh nhận 150 triệu đồng, còn các Thành viên HĐQT độc lập khoảng 120 triệu đồng/người.