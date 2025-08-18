Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển đổi 44 ha rừng để thực hiện dự án tâm linh 35.000 tỉ đồng, có tượng Phật cao nhất thế giới

18-08-2025 - 13:58 PM | Bất động sản

Thanh Hóa vừa có quyết định chuyển đổi hơn 44 ha rừng thực hiện "siêu dự án" tâm linh quy mô 35.000 tỉ đồng trên đỉnh núi Nưa

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký ban hành quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 44 ha rừng sang mục đích khác để triển khai "siêu dự án" tâm linh có quy mô 35.000 tỉ đồng, trong đó có bức tượng Phật cao nhất thế giới.

Chuyển đổi 44 ha rừng để thực hiện dự án tâm linh 35.000 tỉ đồng, có tượng Phật cao nhất thế giới- Ảnh 1.

Toàn cảnh siêu dự án trên đỉnh núi Nưa (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa)

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện chuyển đổi hơn 44 ha rừng (trong đó có khoảng 14 ha rừng tự nhiên; hơn 8 ha rừng trồng phòng hộ) cho nhà đầu tư để triển khai dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Trong quyết định, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp hồ sơ; tổ chức triển khai, kiểm tra chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, kiên quyết ngăn chặn các hành vi khai thác gỗ, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Đồng thời, phối hợp với UBND xã Tân Ninh và các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng giáp ranh.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các đơn vị rà soát, xử lý tài sản công trên diện tích rừng chuyển mục đích; tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định; UBND xã Tân Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ, giám sát quá trình triển khai, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản, xâm lấn đất rừng trong phạm vi dự án.

Chuyển đổi 44 ha rừng để thực hiện dự án tâm linh 35.000 tỉ đồng, có tượng Phật cao nhất thế giới- Ảnh 2.

Phối cảnh quần thể tâm linh quy mô 35.000 tỉ đồng, trong đó có tượng Phật cao nhất thế giới

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Cáp treo Thanh Hóa, chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, thi công đúng vị trí, diện tích được phê duyệt, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng trong suốt quá trình vận hành dự án.

Trước đó, sáng 26-4, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỉ đồng tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Với tổng diện tích gần 350 ha, dự án gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô 31,74 ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỉ đồng; Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô 58,62 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỉ đồng; Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295,64 ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng thể dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng một bức tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Nưa, với chiều cao dự kiến 167,5 m. Khi hoàn thành, đây được cho sẽ là bức tượng Phật cao nhất thế giới.

Theo Tuấn Minh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trong lịch sử: 22 dự án NOXH đồng loạt khởi công vào ngày mai, kỳ vọng cho mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn NOXH

Chưa từng có trong lịch sử: 22 dự án NOXH đồng loạt khởi công vào ngày mai, kỳ vọng cho mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn NOXH Nổi bật

Loạt lãnh đạo bất động sản nhận thù lao cao ngất ngưởng giữa mùa kinh doanh co hẹp

Loạt lãnh đạo bất động sản nhận thù lao cao ngất ngưởng giữa mùa kinh doanh co hẹp Nổi bật

Ngày mai (19-8), khởi công mở rộng cao tốc TP HCM-Long Thành

Ngày mai (19-8), khởi công mở rộng cao tốc TP HCM-Long Thành

14:03 , 18/08/2025
Vụ “chạy làng” gói thầu 41 tỉ: Thanh tra Huế nói không có thẩm quyền xử lý chủ đầu tư

Vụ “chạy làng” gói thầu 41 tỉ: Thanh tra Huế nói không có thẩm quyền xử lý chủ đầu tư

11:40 , 18/08/2025
Loạt dự án lớn ở Đồng Nai đồng loạt khởi công dịp 19-8

Loạt dự án lớn ở Đồng Nai đồng loạt khởi công dịp 19-8

11:35 , 18/08/2025
Vừa được chọn làm dự án 2 tỷ đô, ông lớn này tiếp tục triển khai dự án quy mô lớn tại Tp.Hồ Chí Minh

Vừa được chọn làm dự án 2 tỷ đô, ông lớn này tiếp tục triển khai dự án quy mô lớn tại Tp.Hồ Chí Minh

10:48 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên