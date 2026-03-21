TP Hồ Chí Minh chi hơn 2.900 tỷ đồng làm cầu đường bắc qua kênh Đôi, Tàu Hủ

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh), góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu trung tâm với khu Nam thành phố. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Thiết kế kiến trúc cầu đường Bình Tiên. (Ảnh: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh)

Cầu đường Bình Tiên là dự án nhóm A, thuộc loại công trình giao thông đường bộ trong đô thị. Tuyến đường có vai trò kết nối các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông, xã Bình Hưng. Điểm đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Chí; điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Linh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,66km.

Dự án xây dựng hệ thống cầu vượt trên đường Bình Tiên đi qua kênh Tàu Hủ, kênh Đôi kết nối các phường Bình Tiên, phường Phú Định, phường Bình Đông, xã Bình Hưng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài khoảng 3.130m, mặt cắt ngang từ 16m đến 30,5m.

Ngoài ra, dự án xây dựng đường song hành dưới cầu dài khoảng 3.310m, mặt cắt ngang 30m đến 47m; cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, kiến trúc mỹ thuật, cây xanh, cống bể kỹ thuật, kè và tổ chức giao thông phù hợp theo quy mô dự án.

Phối cảnh cầu đường Bình Tiên đi trên cao qua đường Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ, đường Bình Đông. (Ảnh: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh)

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.915 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.

Dự án cầu đường Bình Tiên còn có dự án thành phần 1 về bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng vốn đầu tư hơn 3.369 tỷ đồng, dự kiến thu hồi 21,27 ha đất và ảnh hưởng đến 389 hộ dân.

Dự án cầu đường Bình Tiên được đầu tư nhằm hình thành trục giao thông đô thị hướng tâm, từ đó góp phần tăng cường kết nối khu trung tâm thành phố với khu Nam và các tuyến vành đai; góp phần giảm tải giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.